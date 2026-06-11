ВСУ уничтожили еще 1310 оккупантов и 74 артсистемы РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 11 июня 2026 года, составляют около 1378820 человек, в том числе 1310 - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Общие боевые потери российских войск с начала вторжения в Украину составляют около 1378820 человек.
- За последние сутки ВСУ уничтожили 1310 оккупантов и 74 артсистемы РФ.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом идет речь на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Армия РФ также потеряла:
танков — 12 010 (+6),
боевых бронированных машин — 24 727 (+10),
артиллерийских систем — 43 787 (+74),
РСЗО — 1 859 (+2),
средств ПВО — 1 416 (+2),
самолетов — 436 (+0),
вертолетов — 353 (+0),
наземных робототехнических комплексов — 1 628 (+9),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 342 651 (+2 120),
крылатых ракет — 4 733 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 105 498 (+326),
специальной техники — 4 277 (+10).
Данные уточняются.
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