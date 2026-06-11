ВСУ уничтожили еще 1310 оккупантов и 74 артсистемы РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили еще 1310 оккупантов и 74 артсистемы РФ

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 11 июня 2026 года, составляют около 1378820 человек, в том числе 1310 - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери российских войск с начала вторжения в Украину составляют около 1378820 человек.
  • За последние сутки ВСУ уничтожили 1310 оккупантов и 74 артсистемы РФ.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом идет речь на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Утраты армии РФ

Армия РФ также потеряла:

  • танков — 12 010 (+6),

  • боевых бронированных машин — 24 727 (+10),

  • артиллерийских систем — 43 787 (+74),

  • РСЗО — 1 859 (+2),

  • средств ПВО — 1 416 (+2),

  • самолетов — 436 (+0),

  • вертолетов — 353 (+0),

  • наземных робототехнических комплексов — 1 628 (+9),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 342 651 (+2 120),

  • крылатых ракет — 4 733 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 105 498 (+326),

  • специальной техники — 4 277 (+10).

Данные уточняются.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили еще 1300 оккупантов РФ
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили 60 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали почти 50 захватчиков РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?