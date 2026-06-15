ВСУ ликвидировали еще 1320 российских оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали еще 1320 российских оккупантов

Генштаб ВСУ
потери
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Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 15 июня 2026 года, составляют около 1384190 человек, в том числе 1320 - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Военные действия во время войны в Украине привели к общим боевым потерям российских войск, оцениваемым в более чем 1,3 миллиона человек.
  • ВСУ объявили о ликвидации 1320 российских оккупантов за последние сутки, что свидетельствует о дальнейших успешных операциях украинской армии.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Утраты армии РФ

Армия РФ также потеряла:

  • танков — 12 025 (+5),

  • боевых бронированных машин — 24 763 (+10),

  • артиллерийских систем — 44 082 (+72),

  • РСЗО — 1 870 (+2),

  • средств ПВО — 1 420 (+1),

  • самолетов — 436 (+0),

  • вертолетов — 353 (+0),

  • наземных робототехнических комплексов — 1 664 (+3),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 351 479 (+2 314),

  • крылатых ракет — 4 733 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 107 091 (+416),

  • специальной техники — 4 296 (+8).

Данные уточняются.

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