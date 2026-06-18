ЗСУ відбили понад 50 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 18.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби загарбники один раз атакували позиції наших воїнів, здійснили 47 обстрілів, зокрема шість — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в районі Лиману та у бік Ізбицького. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 11 спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман та у районах населених пунктів Новоселівка, Дерилове, Зарічне, Ямпіль. Чотири боєзіткнення наразі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли п’ять спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та в районі Закітного й Калеників. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку в бік Малинівки.