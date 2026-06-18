ЗСУ відбили понад 50 штурмів армії РФ від початку доби

Від початку доби агресор 55 разів атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- За добу російські загарбники атакували позиції ЗСУ 55 разів, проте українські оборонці відбили понад 50 штурмів.
- Збройні Сили України активно діють на різних напрямках, знімаючи ворожі атаки на Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському та інших напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 18 червня
Оперативна інформація станом на 16:00 18.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби загарбники один раз атакували позиції наших воїнів, здійснили 47 обстрілів, зокрема шість — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в районі Лиману та у бік Ізбицького. Один бій триває.
На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 11 спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман та у районах населених пунктів Новоселівка, Дерилове, Зарічне, Ямпіль. Чотири боєзіткнення наразі тривають.
На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли п’ять спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та в районі Закітного й Калеників. Одне боєзіткнення досі триває.
На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку в бік Малинівки.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка. Одне боєзіткнення наразі триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Сергіївка. Один бій досі триває.
На Олександрівському напрямку противник один раз атакував у бік Олександрограда.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Гірке, два боєзіткнення досі тривають.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Степногірська.
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