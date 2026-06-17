Окупанти побоюються десантних операцій ЗСУ у Криму — ВМС

Росіяни переконані, що українські військові можуть висадитись у Криму та посилюють оборону окупованого півострова.

Росіяни чекають на український десант у Криму — Плетенчук

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, існує військове правило: територія не є звільненою, поки на неї не ступить піхотинець. У випадку Військово-морських сил це завдання лягає на морську піхоту, яка наразі відпрацьовує проведення амфібійних операцій.

Ворог розглядає це як реальну загрозу. Росіяни укріплюють райони в Криму, вразливі до амфібійних десантів, оскільки вважають це цілком імовірним. Поширити

Плетенчук пояснив, що амфібійні операції є надзвичайно складними і проводяться лише в рамках масштабнішої наступальної операції.

Якщо буде потрібно, ми, звісно, проведемо будь-яку операцію, необхідну для визволення українського Криму.

Речник ВМС порівняв можливу висадку в Криму з операцією на пляжі "Омаха", адже українським військовим доведеться долати укріплені та заміновані берегові лінії, кулеметні гнізда та укриття за умов ворожої повітряної підтримки.