Окупанти побоюються десантних операцій ЗСУ у Криму — ВМС
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти побоюються десантних операцій ЗСУ у Криму — ВМС

Крим
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Джерело:  The Kyiv Independent

Росіяни переконані, що українські військові можуть висадитись у Криму та посилюють оборону окупованого півострова.

Головні тези:

  • Окупанти остерігаються можливості десантних операцій ЗСУ у Криму, що змушує їх посилювати оборонні заходи на півострові.
  • Українські військові готуються до проведення амфібійних операцій у відновленні контролю над Кримом.

Росіяни чекають на український десант у Криму — Плетенчук

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, існує військове правило: територія не є звільненою, поки на неї не ступить піхотинець. У випадку Військово-морських сил це завдання лягає на морську піхоту, яка наразі відпрацьовує проведення амфібійних операцій.

Ворог розглядає це як реальну загрозу. Росіяни укріплюють райони в Криму, вразливі до амфібійних десантів, оскільки вважають це цілком імовірним.

Плетенчук пояснив, що амфібійні операції є надзвичайно складними і проводяться лише в рамках масштабнішої наступальної операції.

Якщо буде потрібно, ми, звісно, проведемо будь-яку операцію, необхідну для визволення українського Криму.

Речник ВМС порівняв можливу висадку в Криму з операцією на пляжі "Омаха", адже українським військовим доведеться долати укріплені та заміновані берегові лінії, кулеметні гнізда та укриття за умов ворожої повітряної підтримки.

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Категорія
Події
Дата публікації
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