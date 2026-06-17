Оккупанты опасаются десантных операций ВСУ в Крыму — ВМС

Россияне уверены, что украинские военные могут высадиться в Крыму и усиливают оборону оккупированного полуострова.

Россияне ждут украинский десант в Крыму — Плетенчук

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, существует военное правило: территория не освобождена, пока на нее не ступит пехотинец. В случае Военно-морских сил эта задача ложится на морскую пехоту, отрабатывающую проведение амфибийных операций.

Враг рассматривает это как реальную угрозу. Россияне укрепляют районы в Крыму, уязвимы к амфибийным десантам, поскольку считают это вполне вероятным. Поделиться

Плетенчук пояснил, что амфибийные операции чрезвычайно сложны и проводятся только в рамках более масштабной наступательной операции.

Если потребуется, мы, конечно, проведем любую операцию, необходимую для освобождения украинского Крыма.

Представитель ВМС сравнил возможную высадку в Крыму с операцией на пляже "Омаха", ведь украинским военным придется преодолевать укрепленные и заминированные береговые линии, пулеметные гнезда и укрытия при вражеской воздушной поддержке.