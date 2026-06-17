Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 207 боєзіткнень

Оперативна інформація станом на 22:00 17.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник здійснив 54 авіаційні удари, скинувши 173 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6035 дронів-камікадзе та здійснив 2088 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 60 обстрілів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Вовчанськ та у бік Покаляного, Ізбицького.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони у бік населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 14 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Дерилове, Зарічне, Новомихайлівка, Новоселівка та у бік Дробишевого, Озерного, Шийківки, Лимана, Діброви.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 11 спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та у районі Закітного.