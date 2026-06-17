Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 207 боестолкновений

Оперативная информация по состоянию на 22:00 17.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник совершил 54 авиационных удара, сбросив 173 управляемых авиабомба. Кроме того, привлек для поражения 6035 дронов-камикадзе и произвел 2088 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 60 обстрелов, в том числе три с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Волчанск и сторону Покаляного, Избицкого.

На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции сил обороны в сторону населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.

На Лиманском направлении украинские воины отражали 14 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дерилово, Заречное, Новомихайловка, Новоселовка и в сторону Дробышева, Озерного, Шейковки, Лимана, Дибровы.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 11 попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закотного.