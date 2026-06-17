Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 207 боестолкновений
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 207 боестолкновений

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Всего с начала этих суток произошло 207 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • С начала последних суток произошло 207 боевых столкновений на фронте между ВСУ и армией РФ.
  • Российские войска ударили 54 авиационных удара и осуществили более 2000 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

Актуальная ситуация на фронте 17 июня

Оперативная информация по состоянию на 22:00 17.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник совершил 54 авиационных удара, сбросив 173 управляемых авиабомба. Кроме того, привлек для поражения 6035 дронов-камикадзе и произвел 2088 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 60 обстрелов, в том числе три с применением реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Волчанск и сторону Покаляного, Избицкого.

  • На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции сил обороны в сторону населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.

  • На Лиманском направлении украинские воины отражали 14 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дерилово, Заречное, Новомихайловка, Новоселовка и в сторону Дробышева, Озерного, Шейковки, Лимана, Дибровы.

  • На Славянском направлении Силы обороны отразили 11 попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закотного.

  • Силы обороны отражали 15 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, Степановка и Новопавловка. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Молодежское, Родинское и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка, Муравка, Вольное, Новопавловка. Три боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 44 оккупанта, еще 15 ранено; уничтожены три состава боеприпасов, один пункт управления БПЛА, семь единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага.

Поврежден один пункт управления БПЛА, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники, четыре артиллерийские системы, 34 укрытия личного состава. Уничтожено или подавлено 310 беспилотных летательных аппаратов разных типов.

  • На Александровском направлении наши защитники отразили две вражеские атаки в сторону Александрограда и Вербового.

  • На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Доброполья, Прилуки, Согласия и в сторону Гуляйпольского, Горького, Воздвижовки, Цветочного, Волшебного. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

  • На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.

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