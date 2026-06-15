ВСУ отбили более 50 штурмов оккупантов с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отбили более 50 штурмов оккупантов с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток количество атак агрессора составляет 54.

Главные тезисы

  • Количество атак агрессора за сутки достигло 54, среди которых были штурмовые действия и обстрелы населенных пунктов.
  • На различных направлениях фронта произошло 26 обстрелов с применением РСЗО и 3 штурмовых действия врага.

Актуальная ситуация на фронте 15 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 15.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 26 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из них с применением РСЗО. Зафиксировано три штурмовых действия врага.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Избицкое, Вильча, Волчанск и Волчанские Хутора. Две из этих попыток еще продолжаются.

  • На Лиманском направлении противник 12 раз атаковал в сторону Заречного, Лимана, Новоселовки, Дробышева, Дибровы и Ямполя. Две из этих атак еще продолжаются.

  • На Славянском направлении кафиры шесть раз пытались улучшить свое положение в сторону Закотного, Рай-Александровки и Кривой Луки.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили семь атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Степановка и Вольное. Одна из них продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Доброполье, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное и Новопавловка.

  • В Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в районах Согласия и Калиновского.

  • На Гуляйпольском направлении враг совершил девять атак в сторону позиций наших защитников в сторону Согласия, Доброполья, Радостного, Равнополья, Воздвижовки, Гуляйпольского, Долинки и Волшебного. Одна из этих атак продолжается.

  • На Ореховском направлении враг совершал два штурмовых действия в сторону Павловки. Одна из них продолжается.

  • На Приднепровском направлении враг атаковал в сторону Антоновки.

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