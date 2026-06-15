ВСУ отбили более 50 штурмов оккупантов с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 15.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 26 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из них с применением РСЗО. Зафиксировано три штурмовых действия врага.

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Избицкое, Вильча, Волчанск и Волчанские Хутора. Две из этих попыток еще продолжаются.

На Лиманском направлении противник 12 раз атаковал в сторону Заречного, Лимана, Новоселовки, Дробышева, Дибровы и Ямполя. Две из этих атак еще продолжаются.