ВСУ вступили в 83 боестолкновения с армией РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 03.06.2026 об отражении российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Активно действовал агрессор и на Лиманском направлении , совершив 11 штурмов неподалеку от населенных пунктов Дерилово, Дробышево, Ставки, Лиман, Озерное и Ямполь. Одно боевое столкновение здесь все еще продолжается.

На Купянском отрезке фронта оккупанты дважды шли в атаку, пытаясь потеснить наши подразделения вблизи Новоплатоновки и Купянска. Одно боевое столкновение продолжается.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону возле населенных пунктов Вильча и Охримовка. Одно ожесточенное боевое столкновение продолжается и в эти минуты.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях шло одно боевое столкновение. Там же враг нанес два авиационных удара с применением пяти управляемых авиабомб, кроме того, 30 раз обстрелял наши рубежи и мирные села, дважды применив реактивные системы залпового огня.

На Славянском направлении украинские воины успешно свели на нет семь попыток захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Рай-Александровка, Каленики, Кривая Лука и Закотное.

На Константиновском направлении наши защитники успешно остановили семь атак врага, пытавшегося пробить наши оборонные линии вблизи Константиновки, Иванополья, Русинового Яра и Ильиновки.

На Покровском направлении враг 23 раза пытался выбить наших защитников из занимаемых рубежей в районах Свободного, Кучерового Яра, Родинского, Гришиного, Покровска, Новониколаевки и Удачного. Два боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских штурмов в районах населенных пунктов Вороне, Январское и Терново. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны крепко держат строй: успешно отражены 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Прилуки, Доброполье, Цветково, Сладкое, Воздвижовка, Железнодорожное, Леноконстантиновка, Варваровка, Гуляйпольское и Волшебное, еще три боя.