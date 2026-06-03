ВСУ вступили в 83 боестолкновения с армией РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ вступили в 83 боестолкновения с армией РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала этих суток оккупационные войска 83 раза штурмовали позиции наших защитников, в то же время российская артиллерия продолжает беспощадно обстреливать украинское приграничье.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины вступили в 83 боевых столкновения с российской армией на разных направлениях фронта.
  • Оккупационные войска продолжают штурмовать позиции и обстреливать украинские рубежи и мирные села, включая применение авиации и артиллерии.

Актуальная ситуация на фронте 3 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 03.06.2026 об отражении российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях шло одно боевое столкновение. Там же враг нанес два авиационных удара с применением пяти управляемых авиабомб, кроме того, 30 раз обстрелял наши рубежи и мирные села, дважды применив реактивные системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону возле населенных пунктов Вильча и Охримовка. Одно ожесточенное боевое столкновение продолжается и в эти минуты.

  • На Купянском отрезке фронта оккупанты дважды шли в атаку, пытаясь потеснить наши подразделения вблизи Новоплатоновки и Купянска. Одно боевое столкновение продолжается.

  • Активно действовал агрессор и на Лиманском направлении, совершив 11 штурмов неподалеку от населенных пунктов Дерилово, Дробышево, Ставки, Лиман, Озерное и Ямполь. Одно боевое столкновение здесь все еще продолжается.

  • На Славянском направлении украинские воины успешно свели на нет семь попыток захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Рай-Александровка, Каленики, Кривая Лука и Закотное.

  • На Константиновском направлении наши защитники успешно остановили семь атак врага, пытавшегося пробить наши оборонные линии вблизи Константиновки, Иванополья, Русинового Яра и Ильиновки.

  • На Покровском направлении враг 23 раза пытался выбить наших защитников из занимаемых рубежей в районах Свободного, Кучерового Яра, Родинского, Гришиного, Покровска, Новониколаевки и Удачного. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Александровском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских штурмов в районах населенных пунктов Вороне, Январское и Терново. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны крепко держат строй: успешно отражены 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Прилуки, Доброполье, Цветково, Сладкое, Воздвижовка, Железнодорожное, Леноконстантиновка, Варваровка, Гуляйпольское и Волшебное, еще три боя.

  • На Ореховском направлении захватчики дважды безрезультатно пытались вклиниться в наши оборонительные порядки вблизи Щербаков и Степного.

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