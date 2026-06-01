Ситуация на фронте — ВСУ вступили в 62 боестолкновения с армией РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.06.2026 по отражению российского вторжения предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения, один бой продолжается до сих пор. Там же враг 50 раз обстрелял наши позиции и мирные деревни, в том числе восемь раз применив реактивные системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики четырежды пытались прорвать оборону у Ветеринарного, Старицы и Прилепки. Одно сражение продолжается и в эти минуты.

На Купянском направлении оккупанты один раз шли в атаку, пытаясь вытеснить наши подразделения вблизи Куриловки.

Активно действовал агрессор на Лиманском направлении, совершив четыре штурма неподалеку от Копанок, Дробышева, Лимана и Ямполя.

На Славянском направлении украинские воины успешно свели на нет две попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону Кривой Луки и Рай-Александровки. Одно боевое столкновение продолжается.