Ситуация на фронте — ВСУ вступили в 62 боестолкновения с армией РФ

С начала этих суток оккупационные войска 62 раза штурмовали позиции наших защитников, российская артиллерия продолжает беспощадно грести по украинскому пограничному.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 62 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
- Окупационные войска активно атакуют позиции украинских защитников на различных направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 1 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.06.2026 по отражению российского вторжения предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения, один бой продолжается до сих пор. Там же враг 50 раз обстрелял наши позиции и мирные деревни, в том числе восемь раз применив реактивные системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики четырежды пытались прорвать оборону у Ветеринарного, Старицы и Прилепки. Одно сражение продолжается и в эти минуты.
На Купянском направлении оккупанты один раз шли в атаку, пытаясь вытеснить наши подразделения вблизи Куриловки.
Активно действовал агрессор на Лиманском направлении, совершив четыре штурма неподалеку от Копанок, Дробышева, Лимана и Ямполя.
На Славянском направлении украинские воины успешно свели на нет две попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону Кривой Луки и Рай-Александровки. Одно боевое столкновение продолжается.
На Константиновском направлении российские подразделения провели семь атак, пытаясь продвигаться вблизи Иванополья, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Кучерова Яра и Нового Шахового.
Традиционно высокой остается интенсивность боев на Покровском направлении , где враг 25 раз пытался выбить наших защитников с занимаемых позиций в районах Дорожного, Новоалександровки, Родинского, Покровска, Котлиного, Молодецкого, Удачного, Орехового и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Шевченко, Белицкое. Два боевых столкновения еще продолжаются.
На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населённого пункта Вербовое.
На Гуляйпольском направлении отражены 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Елена Константиновка Железнодорожное, Волшебное и в сторону Косовцево, Рождянки, Цветочного. Еще два боевых столкновения продолжаются.
На Приднепровском направлении оккупанты предприняли две напрасные попытки продвинуться в районе Антоновского моста.
