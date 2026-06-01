Ситуация на фронте — ВСУ вступили в 62 боестолкновения с армией РФ
С начала этих суток оккупационные войска 62 раза штурмовали позиции наших защитников, российская артиллерия продолжает беспощадно грести по украинскому пограничному.

Актуальная ситуация на фронте 1 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.06.2026 по отражению российского вторжения предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения, один бой продолжается до сих пор. Там же враг 50 раз обстрелял наши позиции и мирные деревни, в том числе восемь раз применив реактивные системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении захватчики четырежды пытались прорвать оборону у Ветеринарного, Старицы и Прилепки. Одно сражение продолжается и в эти минуты.

  • На Купянском направлении оккупанты один раз шли в атаку, пытаясь вытеснить наши подразделения вблизи Куриловки.

  • Активно действовал агрессор на Лиманском направлении, совершив четыре штурма неподалеку от Копанок, Дробышева, Лимана и Ямполя.

  • На Славянском направлении украинские воины успешно свели на нет две попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону Кривой Луки и Рай-Александровки. Одно боевое столкновение продолжается.

  • На Константиновском направлении российские подразделения провели семь атак, пытаясь продвигаться вблизи Иванополья, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Кучерова Яра и Нового Шахового.

  • Традиционно высокой остается интенсивность боев на Покровском направлении , где враг 25 раз пытался выбить наших защитников с занимаемых позиций в районах Дорожного, Новоалександровки, Родинского, Покровска, Котлиного, Молодецкого, Удачного, Орехового и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Шевченко, Белицкое. Два боевых столкновения еще продолжаются.

  • На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населённого пункта Вербовое.

  • На Гуляйпольском направлении отражены 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Елена Константиновка Железнодорожное, Волшебное и в сторону Косовцево, Рождянки, Цветочного. Еще два боевых столкновения продолжаются.

  • На Приднепровском направлении оккупанты предприняли две напрасные попытки продвинуться в районе Антоновского моста.

