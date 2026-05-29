ВСУ вступили в 60 боестолкновений с армией РФ с начала суток
С начала суток агрессор 60 раз атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • ВСУ отразили несколько попыток захвата позиций в различных населенных пунктах в Сумщине, Черниговщине и других регионах.
  • Актуальная ситуация на фронте показывает 60 обстрелов позиций обороны со стороны агрессора с начала суток.

Актуальная ситуация на фронте 29 мая

Оперативная информация по состоянию на 16:00 29.05.2026 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 32 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых с применением реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в сторону Терновой.

  • На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции сил обороны в сторону населенных пунктов Ковшаровка и Новоплатоновка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышева.

  • На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков идти вперед в районе населённого пункта Рай-Александровка.

  • На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районе населенного пункта Никифоровка и в сторону Тихоновки.

  • На Константиновском направлении наши защитники остановили пять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 23 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Торецкое, Новое Шахово, Шевченко. Три боестолкновения продолжаются.

  • На Александровском направлении с начала суток враг не предпринимал активных наступательных действий.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в районе Доброполья и в сторону Нового Запорожья, Воздвижовки, Староукраинки, Цветочного и Волшебного. Три боестолкновения продолжаются.

  • В Ореховском направлении враг шесть раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки, Плавни. Одно боестолкновение продолжается.

