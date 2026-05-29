ВСУ вступили в 60 боестолкновений с армией РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 29.05.2026 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 32 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в сторону Терновой.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции сил обороны в сторону населенных пунктов Ковшаровка и Новоплатоновка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышева.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков идти вперед в районе населённого пункта Рай-Александровка.