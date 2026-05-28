Между ВСУ и армией РФ произошло 61 боестолкновение с начала суток

С начала суток 28 мая агрессор 61 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 61 боестолкновение между ВСУ и армией РФ.
- Противник осуществил атаки на населенные пункты в различных областях, нанося удары и совершая обстрелы наших позиций.
Актуальная ситуация на фронте 28 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боеприкосновений, одно из которых продолжается. Противник нанес семь авиационных ударов, сбросил 15 управляемых бомб, совершил 46 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Шевьяковка, Лиман и в направлении Избицкого. Одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах Кившаровки и Купянска.
На Лиманском направлении прошло шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Макеевка, Новомихайловка, Лиман и Диброва. Три боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Резниковка.
На Краматорском направлении противник получил отпор в районе населённого пункта Марково.
На Константиновском направлении захватчики совершили девять атак вблизи Константиновки, Ильиновки и Русиного Яра. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Удачное и Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
В Александровском направлении враг однажды наступал в районе населенного пункта Январское.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в районах населенных пунктов Мирное, Доброполье, Воздвижовка, Горькое, Железнодорожное, Гуляйпольское и Волшебное.
На Ореховском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населённого пункта Щербаки.
На Приднепровском направлении российские захватчики однажды атаковали в районе острова Белогрудый.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-