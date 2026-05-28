Между ВСУ и армией РФ произошло 61 боестолкновение с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боеприкосновений, одно из которых продолжается. Противник нанес семь авиационных ударов, сбросил 15 управляемых бомб, совершил 46 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Шевьяковка, Лиман и в направлении Избицкого. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах Кившаровки и Купянска.

На Лиманском направлении прошло шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Макеевка, Новомихайловка, Лиман и Диброва. Три боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Резниковка.

На Краматорском направлении противник получил отпор в районе населённого пункта Марково.