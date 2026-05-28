Между ВСУ и армией РФ произошло 61 боестолкновение с начала суток
С начала суток 28 мая агрессор 61 раз атаковал позиции сил обороны.

Актуальная ситуация на фронте 28 мая

Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боеприкосновений, одно из которых продолжается. Противник нанес семь авиационных ударов, сбросил 15 управляемых бомб, совершил 46 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых с применением реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Шевьяковка, Лиман и в направлении Избицкого. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах Кившаровки и Купянска.

  • На Лиманском направлении прошло шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Макеевка, Новомихайловка, Лиман и Диброва. Три боестолкновения продолжаются.

  • На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Резниковка.

  • На Краматорском направлении противник получил отпор в районе населённого пункта Марково.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили девять атак вблизи Константиновки, Ильиновки и Русиного Яра. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Удачное и Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • В Александровском направлении враг однажды наступал в районе населенного пункта Январское.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в районах населенных пунктов Мирное, Доброполье, Воздвижовка, Горькое, Железнодорожное, Гуляйпольское и Волшебное.

  • На Ореховском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населённого пункта Щербаки.

  • На Приднепровском направлении российские захватчики однажды атаковали в районе острова Белогрудый.

