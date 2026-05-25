ВСУ вступили в 65 боестолкновений с армией РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения, противник совершил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Охримовка и Колодязное. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции сил обороны в районах населенных пунктов Кившаровка, Подолы, Боровская Андреевка. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении враг начинал семь боеприкосновений в районах Новоселовки, Дробышево, Ставков, Ямполя и Озерного, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закотное и Рай-Александровка.