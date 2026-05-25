ВСУ вступили в 65 боестолкновений с армией РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ вступили в 65 боестолкновений с армией РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

С начала суток агрессор 65 раз атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • За одни сутки ВСУ вступили в 65 боестолкновений с армией РФ, отразив попытки агрессора атаковать позиции сил обороны.
  • Активные боевые действия происходили на нескольких направлениях, включая Северо-Слобожанское, Курское, Южно-Слобожанское и другие.

Актуальная ситуация на фронте 25 мая

Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения, противник совершил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых с применением реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Охримовка и Колодязное. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

  • На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции сил обороны в районах населенных пунктов Кившаровка, Подолы, Боровская Андреевка. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Лиманском направлении враг начинал семь боеприкосновений в районах Новоселовки, Дробышево, Ставков, Ямполя и Озерного, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

  • На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закотное и Рай-Александровка.

  • На Константиновском направлении наши защитники остановили шесть атак вблизи Константиновки, Иванополья и Ильиновки.

  • На Покровском направлении с начала суток кафиры 25 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Кутузовка, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Белицкое, Гришино, Сергеевка, Удачное и Новопавловка.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили десять вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Новое Запорожье, Согласие, Рыбное, Прилуки, Железнодорожное, Леноконстантиновка и Волшебное. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Белогорья и Щербаки. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение.

  • На Приднепровском направлении наши защитники остановили вражескую попытку продвинуться в направлении Антоновского моста.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отбили более 70 атак оккупантов с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили почти 50 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили еще 1020 оккупантов и 47 артсистем РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?