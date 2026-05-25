ВСУ вступили в 65 боестолкновений с армией РФ с начала суток

С начала суток агрессор 65 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- За одни сутки ВСУ вступили в 65 боестолкновений с армией РФ, отразив попытки агрессора атаковать позиции сил обороны.
- Активные боевые действия происходили на нескольких направлениях, включая Северо-Слобожанское, Курское, Южно-Слобожанское и другие.
Актуальная ситуация на фронте 25 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения, противник совершил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Охримовка и Колодязное. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции сил обороны в районах населенных пунктов Кившаровка, Подолы, Боровская Андреевка. Одно боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении враг начинал семь боеприкосновений в районах Новоселовки, Дробышево, Ставков, Ямполя и Озерного, до сих пор продолжаются два боестолкновения.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закотное и Рай-Александровка.
На Константиновском направлении наши защитники остановили шесть атак вблизи Константиновки, Иванополья и Ильиновки.
На Покровском направлении с начала суток кафиры 25 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Кутузовка, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Белицкое, Гришино, Сергеевка, Удачное и Новопавловка.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили десять вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Новое Запорожье, Согласие, Рыбное, Прилуки, Железнодорожное, Леноконстантиновка и Волшебное. Одно боестолкновение продолжается.
На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Белогорья и Щербаки. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение.
На Приднепровском направлении наши защитники остановили вражескую попытку продвинуться в направлении Антоновского моста.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-