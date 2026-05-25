ЗСУ вступили у 65 боєзіткнень з армією РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 25.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 49 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Охрімівка та Колодязне. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Ківшарівка, Подоли, Борівська Андріївка. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку ворог розпочинав сім боєзіткнень у районах Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Ямполя та Озерного, дотепер тривають два боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та Рай-Олександрівка.