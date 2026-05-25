ЗСУ вступили у 65 боєзіткнень з армією РФ від початку доби
Від початку доби агресор 65 разів атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • ЗСУ здійснили 65 боєзіткнень з армією РФ з початку доби.
  • Ворог здійснив атаки на позиції населених пунктів та позицій наших військ.
  • На ділянках Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському напрямках відбулися бойові дії та обстріли.

Актуальна ситуація на фронті 25 травня

Оперативна інформація станом на 16:00 25.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 49 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Охрімівка та Колодязне. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

  • На Куп’янському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Ківшарівка, Подоли, Борівська Андріївка. Одне боєзіткнення триває.

  • На Лиманському напрямку ворог розпочинав сім боєзіткнень у районах Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Ямполя та Озерного, дотепер тривають два боєзіткнення.

  • На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та Рай-Олександрівка.

  • На Костянтинівському напрямку наші захисники зупинили шість атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Кутузівка, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили десять ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Нове Запоріжжя, Злагода, Рибне, Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка та Чарівне. Одне боєзіткнення триває.

  • На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районах населених пунктів Білогір’я та Щербаки. Наразі триває одне боєзіткнення.

  • На Придніпровському напрямку наші оборонці зупинили ворожу спробу просунутись у напрямку Антонівського мосту.

