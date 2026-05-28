Між ЗСУ та армією РФ відбулося 61 боєзіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 28.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять боєзіткнень, одне з яких ще триває. Противник завдав семи авіаційних ударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 46 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Шев’яківка, Лиман та у напрямку Ізбицького. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку відбулося шість спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Лиман та Діброва. Три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Різниківка.

На Краматорському напрямку противник отримав відсіч у районі населеного пункту Маркове.