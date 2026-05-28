Між ЗСУ та армією РФ відбулося 61 боєзіткнення від початку доби

Від початку доби 28 травня агресор 61 раз атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- З початку доби між ЗСУ та армією РФ сталося 61 боєзіткнення, що свідчить про продовження напруженої ситуації на фронті.
- Агресор відбував атаки на населені пункти на Сумщині та Чернігівщині, спровокуючи реакцію сил оборони.
Актуальна ситуація на фронті 28 травня
Оперативна інформація станом на 16:00 28.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять боєзіткнень, одне з яких ще триває. Противник завдав семи авіаційних ударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 46 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Шев’яківка, Лиман та у напрямку Ізбицького. Одне боєзіткнення триває.
На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Куп’янська.
На Лиманському напрямку відбулося шість спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Лиман та Діброва. Три боєзіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Різниківка.
На Краматорському напрямку противник отримав відсіч у районі населеного пункту Маркове.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки та Русиного Яру. Два боєзіткнення тривають до цього часу.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Удачне та Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав у районі населеного пункту Січневе.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у районах населених пунктів Мирне, Добропілля, Воздвижівка, Гірке, Залізничне, Гуляйпільське та Чарівне.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Щербаки.
На Придніпровському напрямку російські загарбники один раз атакували в районі острова Білогрудий.
