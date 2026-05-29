ЗСУ вступили у 60 боєзіткнень з армією РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 29.05.2026 щодо російського вторгнення надана генеральним штабом зСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 32 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, п’ять з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман та у бік Тернової.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в бік населених пунктів Ківшарівка та Новоплатонівка. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися у бік Дробишевого.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.