ЗСУ вступили у 60 боєзіткнень з армією РФ від початку доби
Від початку доби агресор 60 разів атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • Армія РФ здійснила 60 обстрілів позицій Збройних сил України з початку доби.
  • Українські воїни відбили декілька спроб ворожих загарбників в різних населених пунктах.
  • Головні напрямки бойових дій охоплюють Сумщину, Чернігівщину, Північно-Слобожанський та Курський напрямки.

Актуальна ситуація на фронті 29 травня

Оперативна інформація станом на 16:00 29.05.2026 щодо російського вторгнення надана генеральним штабом зСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 32 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, п’ять з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман та у бік Тернової.

  • На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в бік населених пунктів Ківшарівка та Новоплатонівка. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися у бік Дробишевого.

  • На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.

  • На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районі населеного пункту Никифорівка та у бік Тихонівки.

  • На Костянтинівському напрямку наші захисники зупинили п’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 23 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Вільне, Торецьке, Нове Шахове, Шевченко. Три боєзіткнення тривають.

  • На Олександрівському напрямку від початку доби ворог не проводив активних наступальних дій.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у районі Добропілля та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки, Цвіткового й Чарівного. Три боєзіткнення тривають.

  • На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався просунутися у районах населених пунктів Щербаки, Плавні. Одне боєзіткнення наразі триває.

