Ситуація на фронті — ЗСУ вступили у 62 боєзіткнення з армією РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 01.06.2026 щодо відсічі російському вторгненню надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення, один бій триває досі. Там же ворог 50 разів обстріляв наші позиції й мирні села, серед іншого вісім разів застосувавши реактивні системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону біля Ветеринарного, Стариці та Приліпки. Один бій триває і в ці хвилини.

На Куп’янському напрямку окупанти один раз йшли в атаку, намагаючись витіснити наші підрозділи поблизу Курилівки.

Активно діяв агресор на Лиманському напрямку, здійснивши чотири штурми неподалік Копанок, Дробишевого, Лиману та Ямполя.

На Слов’янському напрямку українські воїни успішно звели нанівець дві спроби загарбників просунутися вперед у бік Кривої Луки та Рай-Олександрівки. Одне бойове зіткнення ще триває.