ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 30.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боестолкновений, противник совершил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Лиман и в сторону Избицкого, Терновой.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции сил обороны в сторону населенного пункта Новоосиново и в районе Петропавловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские воины отражали четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман и Озерное. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно приостановили одну попытку захватчиков идти вперед в сторону населенного пункта Кривая Лука.