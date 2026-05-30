ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток
С начала суток агрессор 58 раз атаковал позиции сил обороны.

  • Армия РФ совершила 58 нападений на позиции ВСУ за сутки.
  • Украинские воины успешно отражали атаки в направлениях Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском и других.

Актуальная ситуация на фронте 30 мая

Оперативная информация по состоянию на 16:00 30.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боестолкновений, противник совершил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Лиман и в сторону Избицкого, Терновой.

  • На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции сил обороны в сторону населенного пункта Новоосиново и в районе Петропавловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Лиманском направлении украинские воины отражали четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман и Озерное. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Славянском направлении Силы обороны успешно приостановили одну попытку захватчиков идти вперед в сторону населенного пункта Кривая Лука.

  • На Константиновском направлении наши защитники остановили четыре атаки вблизи населенного пункта Плещеевка.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 19 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в сторону Калиновского. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали 18 вражеских атак в районе Согласия, Аленоконстантиновки и в сторону Воздвижовки, Верхней Терсы, Гуляйпольского. Пять боеприкосновений продолжаются.

