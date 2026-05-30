ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток

С начала суток агрессор 58 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- Армия РФ совершила 58 нападений на позиции ВСУ за сутки.
- Украинские воины успешно отражали атаки в направлениях Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском и других.
Актуальная ситуация на фронте 30 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 30.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боестолкновений, противник совершил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Лиман и в сторону Избицкого, Терновой.
На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции сил обороны в сторону населенного пункта Новоосиново и в районе Петропавловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Лиманском направлении украинские воины отражали четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман и Озерное. Два боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны успешно приостановили одну попытку захватчиков идти вперед в сторону населенного пункта Кривая Лука.
На Константиновском направлении наши защитники остановили четыре атаки вблизи населенного пункта Плещеевка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 19 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное. Два боестолкновения продолжаются.
На Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в сторону Калиновского. Одно боестолкновение продолжается.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали 18 вражеских атак в районе Согласия, Аленоконстантиновки и в сторону Воздвижовки, Верхней Терсы, Гуляйпольского. Пять боеприкосновений продолжаются.
