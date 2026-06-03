ЗСУ вступили у 83 боєзіткнення з армією РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 03.06.2026 щодо відсічі російському вторгненню надана Генеральним штабом ЗСУ,

Активно діяв агресор і на Лиманському напрямку , здійснивши 11 штурмів неподалік населених пунктів Дерилове, Дробишеве, Ставки, Лиман, Озерне та Ямпіль. Одне бойове зіткнення тут усе ще триває.

На Куп’янському відтинку фронту окупанти два рази йшли в атаку, намагаючись потіснити наші підрозділи поблизу Новоплатонівки та Куп’янська. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники два рази намагалися прорвати оборону біля населених пунктів Вільча та Охрімівка. Одне запекле бойове зіткнення триває і в ці хвилини.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках точилося одне бойове зіткнення. Там же ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п'яти керованих авіабомб, крім того, 30 разів обстріляв наші рубежі й мирні села, двічі застосувавши реактивні системи залпового вогню.

На Слов’янському напрямку українські воїни успішно звели нанівець сім спроб загарбників просунутися вперед у районі населених пунктів Рай-Олександрівка, Каленики, Крива Лука та Закітне.

На Костянтинівському напрямку наші захисники успішно зупинили сім атак ворога, який намагався пробити наші оборонні лінії поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русинового Яру та Іллінівки.

На Покровському напрямку ворог 23 рази намагався вибити наших захисників із займаних рубежів у районах Вільного, Кучерового Яру, Родинського, Гришиного, Покровська, Новомиколаївки та Удачного. Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів у районах населених пунктів Вороне, Січневе та Тернове. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони міцно тримають стрій: успішно відбито 16 ворожих атак у районах населених пунктів Прилуки, Добропілля, Цвіткове, Солодке, Воздвижівка, Залізничне, Оленокостянтинівка, Варварівка, Гуляйпільське та Чарівне, ще три бої тривають.