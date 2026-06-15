ЗСУ відбили понад 50 штурмів окупантів від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 15.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 26 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з них — із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ та Вовчанські Хутори. Дві з цих спроб іще тривають.

На Лиманському напрямку противник 12 разів атакував в бік Зарічного, Лиману, Новоселівки, Дробишевого, Діброви та Ямполя. Дві з цих атак іще тривають.