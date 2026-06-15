ЗСУ відбили понад 50 штурмів окупантів від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили понад 50 штурмів окупантів від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Від початку доби кількість атак агресора становить 54.

Головні тези:

  • Збройні Сили України відбили понад 50 штурмів окупантів з початку доби, стрімко реагуючи на ворожі атаки.
  • Російські окупанти обстрілюють прикордонні райони, призводячи до постраждань у населених пунктах Сумської та Чернігівської областей.

Актуальна ситуація на фронті 15 червня

Оперативна інформація станом на 16:00 15.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 26 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з них — із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три штурмові дії ворога.

  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ та Вовчанські Хутори. Дві з цих спроб іще тривають.

  • На Лиманському напрямку противник 12 разів атакував в бік Зарічного, Лиману, Новоселівки, Дробишевого, Діброви та Ямполя. Дві з цих атак іще тривають.

  • На Слов’янському напрямку окупанти шість разів намагалися покращити своє становище в бік Закітного, Рай-Олександрівки та Кривої Луки.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Степанівка та Вільне. Одна з них іще триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти вісім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне та Новопавлівка.

  • На Олександрівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районах Злагоди та Калинівського.

  • На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив дев’ять атак у бік позицій наших захисників в бік Злагоди, Добропілля, Радісного, Рівнопілля, Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки та Чарівного. Одна з цих атак триває.

  • На Оріхівському напрямку ворог проводив дві штурмові дії в бік Павлівки. Одна з них іще триває.

  • На Придніпровському напрямку ворог атакував в бік Антонівки.

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