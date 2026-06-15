ЗСУ відбили понад 50 штурмів окупантів від початку доби

Від початку доби кількість атак агресора становить 54.
Головні тези:
- Збройні Сили України відбили понад 50 штурмів окупантів з початку доби, стрімко реагуючи на ворожі атаки.
- Російські окупанти обстрілюють прикордонні райони, призводячи до постраждань у населених пунктах Сумської та Чернігівської областей.
Актуальна ситуація на фронті 15 червня
Оперативна інформація станом на 16:00 15.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 26 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з них — із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три штурмові дії ворога.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ та Вовчанські Хутори. Дві з цих спроб іще тривають.
На Лиманському напрямку противник 12 разів атакував в бік Зарічного, Лиману, Новоселівки, Дробишевого, Діброви та Ямполя. Дві з цих атак іще тривають.
На Слов’янському напрямку окупанти шість разів намагалися покращити своє становище в бік Закітного, Рай-Олександрівки та Кривої Луки.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Степанівка та Вільне. Одна з них іще триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти вісім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне та Новопавлівка.
На Олександрівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районах Злагоди та Калинівського.
На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив дев’ять атак у бік позицій наших захисників в бік Злагоди, Добропілля, Радісного, Рівнопілля, Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки та Чарівного. Одна з цих атак триває.
На Оріхівському напрямку ворог проводив дві штурмові дії в бік Павлівки. Одна з них іще триває.
На Придніпровському напрямку ворог атакував в бік Антонівки.
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