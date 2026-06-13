Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 60 штурмів окупантів

Оперативна інформація станом на 16:00 13.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося одне бойове зіткнення. Загарбники завдали трьох авіаударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб, а також здійснили 24 обстріли, зокрема чотири — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції наших військ, одне боєзіткнення досі триває. Бої точилися в районах Вовчанська та Лимана.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися вперед у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону, два зіткнення наразі тривають. Штурмові дії фіксувалися в районах населених пунктів Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва, Торське та Озерне.

На Слов’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції Сил оборони у районах Кривої Луки та Закітного.