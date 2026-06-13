Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 60 штурмів окупантів

Ворог здійснив 61 наступальну дію. Окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах України.
Головні тези:
- ЗСУ відбили понад 60 штурмів окупантів, зафіксовано ряд авіаційних ударів та артилерійських обстрілів.
- Окупанти активно атакували населені пункти Сумської та Чернігівської областей, а також на інших напрямках України.
Актуальна ситуація на фронт 13 червня
Оперативна інформація станом на 16:00 13.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося одне бойове зіткнення. Загарбники завдали трьох авіаударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб, а також здійснили 24 обстріли, зокрема чотири — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції наших військ, одне боєзіткнення досі триває. Бої точилися в районах Вовчанська та Лимана.
На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися вперед у бік Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону, два зіткнення наразі тривають. Штурмові дії фіксувалися в районах населених пунктів Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва, Торське та Озерне.
На Слов’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції Сил оборони у районах Кривої Луки та Закітного.
На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки, одна з яких ще триває. Ворог проявляв активність поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка та Костянтинівка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 15 штурмових дій агресора. Загарбники атакували в районах населених пунктів Василівка, Гришине, Родинське, Шевченко, Новопідгородне, Котлине, Удачне та Новопавлівка.
На Олександрівському напрямку противник атакував один раз у районі Вороного.
На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 21 атаку, п'ять боєзіткнень на цей час тривають. Ворог тиснув у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Воздвижівка, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Тернувате, Залізничне, Верхня Терса та Чарівне.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове та Степногірськ.
На Придніпровському напрямку зафіксовано одну атаку ворога в напрямку Антонівського мосту.
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