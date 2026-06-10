ЗСУ відбили понад 70 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 10.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Одне бойове зіткнення відбулося на Північно-Слобожанському та Курському напрямках; також противник здійснив 49 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Дві спроби прорвати нашу оборону зафіксовано на Південно-Слобожанському напрямку в районі Стариці та в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував наші позиції в напрямку населеного пункту Куп’янськ Вузловий.

13 спроб загарбників просунутися вперед відбивали українські воїни на Лиманському напрямку біля населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Ямпіль та в напрямку Лиману та Озерного, два боєзіткнення продовжуються.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили шість спроби загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога в районі Часового Яру.