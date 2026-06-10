ВСУ отразили более 70 атак армии РФ с начала суток

С начала суток агрессор 73 раза атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- Украинские войска успешно отразили более 70 атак армии РФ с начала суток, остановив ряд попыток прорыва на различных направлениях.
- Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов Сумской и Черниговской областей.
Актуальная ситуация на фронте 10 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Одно боевое столкновение произошло на Северо-Слобожанском и Курском направлениях; также противник совершил 49 обстрелов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.
Две попытки прорвать нашу оборону зафиксированы на Южно-Слобожанском направлении в районе Старицы и в направлении Охримовки.
На Купянском направлении сегодня враг однажды атаковал наши позиции в направлении населенного пункта Купянск Узловой.
13 попыток захватчиков продвинуться вперед отражали украинские воины на Лиманском направлении возле населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Ямполь и в направлении Лимана и Озерного, два боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили шесть попыток захватчиков идти вперед вблизи Закотного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.
На Краматорском направлении наши защитники отразили одну атаку врага в районе Временного Яра.
Четыре атаки отражали наши защитники на Константиновском направлении вблизи Плещеевки и в направлении Константиновки, Свободного, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 28 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Гришиного, Котлиного, Удачного и в направлении Ганновки, Белицкого, Шевченко, Новоалександровки, Сергеевки, Новоподгородного, Новопавловки, одно боеприкосновение продолжается.
Однажды пытался враг продвинуться вблизи Зеленой Рощи на Александровском направлении.
Силы обороны успешно отразили 15 вражеских атак на Гуляйпольском направлении в районах Прилук, Железнодорожного, Волшебного и в направлении Доброполья, Воздвижовки, Верхней Терсы, Горького, Новоселовки.
Однажды штурмовал враг позиции наших защитников на Ореховском направлении в направлении Новой Токмачки.
На Приднепровском направлении противник предпринял одну тщетную попытку прорвать нашу оборону в районе о. Белогорудого.
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