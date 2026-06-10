ВСУ отразили более 70 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Одно боевое столкновение произошло на Северо-Слобожанском и Курском направлениях; также противник совершил 49 обстрелов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

Две попытки прорвать нашу оборону зафиксированы на Южно-Слобожанском направлении в районе Старицы и в направлении Охримовки.

На Купянском направлении сегодня враг однажды атаковал наши позиции в направлении населенного пункта Купянск Узловой.

13 попыток захватчиков продвинуться вперед отражали украинские воины на Лиманском направлении возле населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Ямполь и в направлении Лимана и Озерного, два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили шесть попыток захватчиков идти вперед вблизи Закотного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наши защитники отразили одну атаку врага в районе Временного Яра.