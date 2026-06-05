ВСУ отбили более 60 штурмов оккупантов с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиаудар, сбросив один КАБ, совершил 35 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики четырежды пытались прорвать оборону вблизи Старицы и в направлении Охримовки, Колодезного. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции сил обороны в сторону населенного пункта Купянск. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отражали 13 попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Заречного, Дробышева и в сторону Лимана, Озерного. Три боестолкновения продолжаются.

В Славянском направлении Силы обороны останавливали две попытки захватчиков идти вперед в районе населенного пункта Закотное. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг предпринял одну попытку вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Никифоровки.