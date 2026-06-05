ВСУ отбили более 60 штурмов оккупантов с начала суток

С начала суток агрессор 65 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- С начала суток агрессор провел 65 атак на позиции сил обороны Украины.
- Оборонные меры Вооруженных Сил Украины помогли отбить более 60 штурмов оккупантов.
- Военные действия охватывают различные районы, включая Сумскую, Черниговскую и другие области.
Актуальная ситуация на фронте 5 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиаудар, сбросив один КАБ, совершил 35 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики четырежды пытались прорвать оборону вблизи Старицы и в направлении Охримовки, Колодезного. Два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции сил обороны в сторону населенного пункта Купянск. Одно боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении украинские воины отражали 13 попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Заречного, Дробышева и в сторону Лимана, Озерного. Три боестолкновения продолжаются.
В Славянском направлении Силы обороны останавливали две попытки захватчиков идти вперед в районе населенного пункта Закотное. Одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении враг предпринял одну попытку вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Никифоровки.
На Константиновском направлении наши защитники отбивали девять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Бересток и в сторону Ильиновки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Гришино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенного пункта Дорожное.
На Александровском направлении враг восемь раз пытался продвинуться в районах Январского, Зеленого Роща, Александрограда и в сторону Вороного.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали 15 вражеских атак в районе Доброполья, Согласия и прилук, Горького, Гуляйпольского, Цветочного, Волшебного. Два боестолкновения продолжаются.
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