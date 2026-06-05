ЗСУ відбили понад 60 штурмів окупантів від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 05.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав одного авіаудару, скинувши один КАБ, здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону поблизу Стариці та у напрямку Охрімівки, Колодязного. Два боєзіткнення наразі тривають.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана, Озерного. Три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Закітне. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну спробу витіснити наших захисників із займаних позицій в районі Никифорівки.