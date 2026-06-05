ЗСУ відбили понад 60 штурмів окупантів від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили понад 60 штурмів окупантів від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Від початку доби агресор 65 разів атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • Збройні Сили України відбили понад 60 атак окупантів з початку доби за допомогою ефективних оборонних заходів.
  • Ворожі дії охоплюють різні райони, зазначені наслідки агресії населених пунктів та позицій Сил оборони у Сумській, Чернігівській та інших областях.

Актуальна ситуація на фронті 5 червня

Оперативна інформація станом на 16:00 05.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав одного авіаудару, скинувши один КАБ, здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

  • На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону поблизу Стариці та у напрямку Охрімівки, Колодязного. Два боєзіткнення наразі тривають.

  • На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ. Одне боєзіткнення триває.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана, Озерного. Три боєзіткнення тривають.

  • На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Закітне. Одне боєзіткнення триває.

  • На Краматорському напрямку ворог здійснив одну спробу витіснити наших захисників із займаних позицій в районі Никифорівки.

  • На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Бересток та у бік Іллінівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Гришине, Удачне, Новомиколаївка та у бік населеного пункту Дорожнє.

  • На Олександрівському напрямку ворог вісім разів намагався просунутися у районах Січневого, Зеленого Гаю, Олександрограда та у бік Вороного.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 15 ворожих атак у районі Добропілля, Злагоди та у бік Прилук, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового, Чарівного. Два боєзіткнення тривають.

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