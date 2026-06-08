ВСУ вступили в 60 боестолкновений с армией РФ с начала суток

С начала суток агрессор 60 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- С начала суток ВСУ провели 60 боестолкновений с армией РФ, защищая позиции в разных регионах Украины.
- В разных направлениях захватчики пытались атаковать населенные пункты и позиции украинских войск, используя артиллерию и залповый огонь.
Актуальная ситуация на фронте 8 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 08.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боеприкосновение, противник совершил 23 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых — с применением реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Волоховки.
На Купянском направлении сегодня враг однажды атаковал позиции сил обороны в сторону населенного пункта Купянск-Узловой.
На Лиманском направлении украинские воины отражали девять попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Дробышева, Дибровы, Лимана. Пять боестолкновений продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили девять попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Резниковки, Закотного, Липовки. Еще одно боестолкновение продолжается.
На Константиновском направлении наши защитники отбивали четыре атаки вблизи населенных пунктов Иванополья, Плещеевка, Ильиновка.
На Покровском направлении с начала суток кафиры 28 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Новоподгородное, Дорожное. Три боестолкновения продолжаются.
На Александровском направлении враг однажды пытался продвинуться в районе Январского.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 22 вражеских атаки в районе Доброполья, Леноконстантиновки и в сторону Воздвижовки, Косовцевого, Цветочного, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Волшебного. Еще одно боестолкновение продолжается.
На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербаки и Плавни.
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