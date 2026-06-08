ВСУ вступили в 60 боестолкновений с армией РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 08.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боеприкосновение, противник совершил 23 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых — с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Волоховки.

На Купянском направлении сегодня враг однажды атаковал позиции сил обороны в сторону населенного пункта Купянск-Узловой.

На Лиманском направлении украинские воины отражали девять попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Дробышева, Дибровы, Лимана. Пять боестолкновений продолжаются.