ЗСУ вступили у 60 боєзіткнень з армією РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 08.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 23 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один із яких — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Волохівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ-Вузловий.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали дев’ять спроб загарбників просунутися у районі Новоселівки та у бік Дробишевого, Діброви, Лимана. П’ять боєзіткнень наразі тривають.