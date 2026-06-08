ЗСУ вступили у 60 боєзіткнень з армією РФ від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ вступили у 60 боєзіткнень з армією РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Від початку доби агресор 60 разів атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • ЗСУ за добу вступили у 60 боєзіткнень з армією РФ, захищаючи позиції у різних регіонах України.
  • На різних напрямках загарбники намагалися атакувати населені пункти та позиції українських військ, використовуючи артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Актуальна ситуація на фронті 8 червня

Оперативна інформація станом на 16:00 08.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 23 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один із яких — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Волохівки.

  • На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ-Вузловий.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбивали дев’ять спроб загарбників просунутися у районі Новоселівки та у бік Дробишевого, Діброви, Лимана. П’ять боєзіткнень наразі тривають.

  • На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дев’ять спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки, Закітного, Липівки. Ще одне боєзіткнення триває.

  • На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали чотири атаки поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 28 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новопідгородне, Дорожнє. Три боєзіткнення тривають.

  • На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися у районі Січневого.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 22 ворожі атаки у районі Добропілля, Оленокостянтинівки та у бік Воздвижівки, Косівцевого, Цвіткового, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного. Ще одне боєзіткнення триває.

  • На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Щербаки та Плавні.

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