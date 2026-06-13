Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 60 штурмов оккупантов

Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одно боевое столкновение. Захватчики нанесли трое авиаударов с применением девяти управляемых авиационных бомб, а также совершили 24 обстрела, в том числе четыре — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших войск, одно боеприкосновение до сих пор продолжается. Бои шли в районах Волчанска и Лимана.

На Купянском направлении наши защитники остановили одну попытку врага продвинуться в сторону Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону, два столкновения продолжаются. Штурмовые действия фиксировались в районах населенных пунктов Новый Мир, Дробышево, Лиман, Диброва, Торское и Озерное.

На Славянском направлении противник четырежды штурмовал позиции Сил обороны в районах Кривой Луки и Закотного.