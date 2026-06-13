Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 60 штурмов оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 60 штурмов оккупантов

Генштаб ВСУ
дрон
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Враг совершил 61 наступательное действие. Оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Украины.

Главные тезисы

  • Более 60 штурмов были отражены ВСУ, включая авиационные удары и артиллерийские обстрелы.
  • Оккупанты активно атаковали населенные пункты Сумской, Черниговской областей и другие направления Украины.

Актуальная ситуация на фронте 13 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одно боевое столкновение. Захватчики нанесли трое авиаударов с применением девяти управляемых авиационных бомб, а также совершили 24 обстрела, в том числе четыре — с применением реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших войск, одно боеприкосновение до сих пор продолжается. Бои шли в районах Волчанска и Лимана.

  • На Купянском направлении наши защитники остановили одну попытку врага продвинуться в сторону Новоплатоновки.

  • На Лиманском направлении враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону, два столкновения продолжаются. Штурмовые действия фиксировались в районах населенных пунктов Новый Мир, Дробышево, Лиман, Диброва, Торское и Озерное.

  • На Славянском направлении противник четырежды штурмовал позиции Сил обороны в районах Кривой Луки и Закотного.

  • На Константиновском направлении оккупанты совершили четыре атаки, одна из которых еще продолжается. Враг проявлял активность вблизи населенных пунктов Иванополья, Ильиновка и Константиновка.

  • На Покровском направлении наши защитники остановили 15 штурмовых действий агрессора. Захватчики атаковали в районах населенных пунктов Васильевка, Гришино, Родинское, Шевченко, Новоподгородное, Котлино, Удачное и Новопавловка.

  • На Александровском направлении противник атаковал однажды в районе Вороного.

  • На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 21 атаку, пять боеприкосновений в настоящее время продолжаются. Враг давил в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Воздвижовка, Леноконстантиновка, Гуляйпольское, Терноватое, Железнодорожное, Верхняя Терса и Волшебное.

  • На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степное и Степногорск.

  • На Приднепровском направлении зафиксирована одна атака врага в направлении Антоновского моста.

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