ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток

С начала суток агрессор 55 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- Мощные атаки армии РФ: захватчики осуществили 55 атак на позиции украинских войск с начала суток.
- Оперативная информация от Генштаба ВСУ: бои на различных направлениях фронта, успешная оборона и отражение вражеских атак.
Актуальная ситуация на фронте 17 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток захватчики совершили 26 обстрелов, в том числе три с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в районе Волчанска и в сторону Покаляного.
На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться в сторону Куриловки.
На Лиманском направлении украинские воины отражали семь попыток захватчиков продвинуться в сторону Дробышева, Озерного и в районах населенных пунктов Дерилово, Заречное. Два боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны успешно пресекли семь попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закотного.
На Константиновском направлении наши защитники отражали девять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Новопавловки. Два боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток кафиры 11 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка, Муравка.
На Александровском направлении противник однажды атаковал в сторону Александрограда.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали 12 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Согласия и в сторону Гуляйпольского, Горького. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.
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