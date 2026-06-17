ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток агрессор 55 раз атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • Мощные атаки армии РФ: захватчики осуществили 55 атак на позиции украинских войск с начала суток.
  • Оперативная информация от Генштаба ВСУ: бои на различных направлениях фронта, успешная оборона и отражение вражеских атак.

Актуальная ситуация на фронте 17 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток захватчики совершили 26 обстрелов, в том числе три с применением реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в районе Волчанска и в сторону Покаляного.

  • На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться в сторону Куриловки.

  • На Лиманском направлении украинские воины отражали семь попыток захватчиков продвинуться в сторону Дробышева, Озерного и в районах населенных пунктов Дерилово, Заречное. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Славянском направлении Силы обороны успешно пресекли семь попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закотного.

  • На Константиновском направлении наши защитники отражали девять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Новопавловки. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток кафиры 11 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка, Муравка.

  • На Александровском направлении противник однажды атаковал в сторону Александрограда.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали 12 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Согласия и в сторону Гуляйпольского, Горького. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.

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