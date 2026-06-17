ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток захватчики совершили 26 обстрелов, в том числе три с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в районе Волчанска и в сторону Покаляного.

На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться в сторону Куриловки.

На Лиманском направлении украинские воины отражали семь попыток захватчиков продвинуться в сторону Дробышева, Озерного и в районах населенных пунктов Дерилово, Заречное. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно пресекли семь попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закотного.

На Константиновском направлении наши защитники отражали девять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Новопавловки. Два боестолкновения продолжаются.