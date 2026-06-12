ВСУ отразили более 60 штурмов армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили более 60 штурмов армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток количество атак агрессора составляет 69.

Главные тезисы

  • С начала суток количество атак агрессора составляет 69, противник совершил обстрелы и штурмовые действия.
  • На различных фронтовых направлениях зафиксированы атаки населенных пунктов и позиций украинских войск.

Актуальная ситуация на фронте 12 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из них с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение в районах Старицы и Лимана. Одна из этих попыток продолжается.

  • На Лиманском направлении противник 11 раз атаковал в сторону Заречного, Лимана, Новоселовки, Среднего, Дробышевого, Озерного и Торского. Две из этих атак еще продолжаются.

  • На Славянском направлении оккупанты четырежды пытались улучшить свое положение в сторону Закотного и Кривой Луки.

  • На Краматорском направлении враг однажды атаковал в сторону Федоровки. Атака продолжается.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 10 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Грузское и Вольное.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино и Удачное.

  • На Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Согласия.

  • На Гуляйпольском направлении враг совершил 21 атаку в сторону позиций наших защитников в районах Рыбного, Воздвижовки, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Цветочного, Железнодорожного, Ровнополья, Варваровки, Горького и Мирного. Четыре из этих атак продолжаются.

  • На Ореховском направлении враг производил одно штурмовое действие в сторону Щербаков.

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