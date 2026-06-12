ВСУ отразили более 60 штурмов армии РФ с начала суток

С начала суток количество атак агрессора составляет 69.
Главные тезисы
- С начала суток количество атак агрессора составляет 69, противник совершил обстрелы и штурмовые действия.
- На различных фронтовых направлениях зафиксированы атаки населенных пунктов и позиций украинских войск.
Актуальная ситуация на фронте 12 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из них с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение в районах Старицы и Лимана. Одна из этих попыток продолжается.
На Лиманском направлении противник 11 раз атаковал в сторону Заречного, Лимана, Новоселовки, Среднего, Дробышевого, Озерного и Торского. Две из этих атак еще продолжаются.
На Славянском направлении оккупанты четырежды пытались улучшить свое положение в сторону Закотного и Кривой Луки.
На Краматорском направлении враг однажды атаковал в сторону Федоровки. Атака продолжается.
На Константиновском направлении захватчики совершили 10 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Грузское и Вольное.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино и Удачное.
На Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Согласия.
На Гуляйпольском направлении враг совершил 21 атаку в сторону позиций наших защитников в районах Рыбного, Воздвижовки, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Цветочного, Железнодорожного, Ровнополья, Варваровки, Горького и Мирного. Четыре из этих атак продолжаются.
На Ореховском направлении враг производил одно штурмовое действие в сторону Щербаков.
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