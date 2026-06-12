ВСУ отразили более 60 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из них с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение в районах Старицы и Лимана. Одна из этих попыток продолжается.

На Лиманском направлении противник 11 раз атаковал в сторону Заречного, Лимана, Новоселовки, Среднего, Дробышевого, Озерного и Торского. Две из этих атак еще продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты четырежды пытались улучшить свое положение в сторону Закотного и Кривой Луки.

На Краматорском направлении враг однажды атаковал в сторону Федоровки. Атака продолжается.