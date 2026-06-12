ЗСУ відбили понад 60 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 12.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 36 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять з них — із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався покращити своє положення в районах Стариці та Лиману. Одна з цих спроб триває.

На Лиманському напрямку противник 11 разів атакував в бік Зарічного, Лиману, Новоселівки, Середнього, Дробишевого, Озерного та Торського. Дві з цих атак іще тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти чотири рази намагалися покращити своє становище в бік Закітного та Кривої Луки.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував в бік Федорівки. Атака триває.