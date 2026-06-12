ЗСУ відбили понад 60 штурмів армії РФ від початку доби

Від початку доби кількість атак агресора становить 69.
Головні тези:
- ЗСУ успішно відбили понад 60 штурмів армії РФ з початку доби.
- Агресор здійснив 69 атак на різних напрямках, включаючи обстріли та штурмові дії.
- Оперативна інформація на 12 червня 2026 показує активні дії російського вторгнення на різних фронтових напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 12 червня
Оперативна інформація станом на 16:00 12.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 36 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять з них — із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався покращити своє положення в районах Стариці та Лиману. Одна з цих спроб триває.
На Лиманському напрямку противник 11 разів атакував в бік Зарічного, Лиману, Новоселівки, Середнього, Дробишевого, Озерного та Торського. Дві з цих атак іще тривають.
На Слов’янському напрямку окупанти чотири рази намагалися покращити своє становище в бік Закітного та Кривої Луки.
На Краматорському напрямку ворог один раз атакував в бік Федорівки. Атака триває.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Іванопілля, Грузьке та Вільне.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине та Удачне.
На Олександрівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Злагоди.
На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 21 атаку у бік позицій наших захисників у районах Рибного, Воздвижівки, Гуляйпільського, Верхньої Терси, Цвіткового, Залізничного, Рівнопілля, Варварівки, Гіркого та Мирного. Чотири з цих атак тривають.
На Оріхівському напрямку ворог проводив одну штурмову дію в бік Щербаків.
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