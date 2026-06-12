ЗСУ відбили понад 60 штурмів армії РФ від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили понад 60 штурмів армії РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Від початку доби кількість атак агресора становить 69.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно відбили понад 60 штурмів армії РФ з початку доби.
  • Агресор здійснив 69 атак на різних напрямках, включаючи обстріли та штурмові дії.
  • Оперативна інформація на 12 червня 2026 показує активні дії російського вторгнення на різних фронтових напрямках.

Актуальна ситуація на фронті 12 червня

Оперативна інформація станом на 16:00 12.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 36 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять з них — із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався покращити своє положення в районах Стариці та Лиману. Одна з цих спроб триває.

  • На Лиманському напрямку противник 11 разів атакував в бік Зарічного, Лиману, Новоселівки, Середнього, Дробишевого, Озерного та Торського. Дві з цих атак іще тривають.

  • На Слов’янському напрямку окупанти чотири рази намагалися покращити своє становище в бік Закітного та Кривої Луки.

  • На Краматорському напрямку ворог один раз атакував в бік Федорівки. Атака триває.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Іванопілля, Грузьке та Вільне.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине та Удачне.

  • На Олександрівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Злагоди.

  • На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 21 атаку у бік позицій наших захисників у районах Рибного, Воздвижівки, Гуляйпільського, Верхньої Терси, Цвіткового, Залізничного, Рівнопілля, Варварівки, Гіркого та Мирного. Чотири з цих атак тривають.

  • На Оріхівському напрямку ворог проводив одну штурмову дію в бік Щербаків.

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Категорія
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