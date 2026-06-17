ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Від початку доби агресор 55 разів атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби.
  • Генштаб ЗСУ повідомив про 55 ворожих атак на позиції українських військ на різних напрямках.

Актуальна ситуація на фронті 17 червня

Оперативна інформація станом на 16:00 17.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби загарбники здійснили 26 обстрілів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районі Вовчанська та у бік Покаляного.

  • На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед у бік Курилівки.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися у бік Дробишевого, Озерного та у районах населених пунктів Дерилове, Зарічне. Два боєзіткнення наразі тривають.

  • На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та в районі Закітного.

  • На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення наразі тривають.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка, Муравка.

  • На Олександрівському напрямку противник один раз атакував у бік Олександрограда.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 12 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Прилуки, Злагода та у бік Гуляйпільського, Гіркого. Чотири боєзіткнення досі тривають.

  • На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували майже 50 загарбників РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили понад 60 штурмів армії РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили понад 50 штурмів окупантів від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?