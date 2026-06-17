ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби.

Оперативна інформація станом на 16:00 17.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби загарбники здійснили 26 обстрілів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районі Вовчанська та у бік Покаляного.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед у бік Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися у бік Дробишевого, Озерного та у районах населених пунктів Дерилове, Зарічне. Два боєзіткнення наразі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та в районі Закітного.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення наразі тривають.