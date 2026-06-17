Від початку доби агресор 55 разів атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби.
- Генштаб ЗСУ повідомив про 55 ворожих атак на позиції українських військ на різних напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 17 червня
Оперативна інформація станом на 16:00 17.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби загарбники здійснили 26 обстрілів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районі Вовчанська та у бік Покаляного.
На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед у бік Курилівки.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися у бік Дробишевого, Озерного та у районах населених пунктів Дерилове, Зарічне. Два боєзіткнення наразі тривають.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та в районі Закітного.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення наразі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка, Муравка.
На Олександрівському напрямку противник один раз атакував у бік Олександрограда.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 12 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Прилуки, Злагода та у бік Гуляйпільського, Гіркого. Чотири боєзіткнення досі тривають.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки.
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