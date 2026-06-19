ВСУ отразили более 60 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес двух авиаударов с применением пяти КАБ, совершил 28 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из них с применением РСЗО.

В Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Прилепка, Избицкое и Старица.

На Лиманском направлении противник пять раз атаковал в сторону Боровой и Дробышева.

На Славянском направлении кафиры пять раз пытались улучшить свое положение в сторону Закотного, Рай-Александровки и Калеников.

На Краматорском направлении враг атаковал в районе Временного Яра.