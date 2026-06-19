ВСУ отразили более 60 штурмов армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили более 60 штурмов армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток количество атак агрессора составляет 65.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ отразили более 60 атак российской армии, наносящей обстрелы приграничных районов и населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях.
  • На различных направлениях, включая Северо-Слобожанское, Южно-Слобожанское, Лиманское, Славянское, Краматорское, Константиновское, Покровское, Александровское, Гуляйпольское и Ореховское, враг совершал атаки и пытался продвинуться в различные населенные пункты.

Актуальная ситуация на фронте 19 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес двух авиаударов с применением пяти КАБ, совершил 28 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из них с применением РСЗО.

  • В Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Прилепка, Избицкое и Старица.

  • На Лиманском направлении противник пять раз атаковал в сторону Боровой и Дробышева.

  • На Славянском направлении кафиры пять раз пытались улучшить свое положение в сторону Закотного, Рай-Александровки и Калеников.

  • На Краматорском направлении враг атаковал в районе Временного Яра.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 12 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Вольное и Кучеров Яр. Три из них еще продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток кафиры 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Ивановка, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Белицкое, Новогришине, Сергеевка, Котлино, Удачное и Новопавловка. Одна из этих атак продолжается.

  • В Александровском направлении враг трижды пытался продвинуться в районах Калиновского, Вербового и Александрограда. Одна из этих атак продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении враг совершил 19 атак в сторону позиций наших защитников в сторону Рыбного, Нового Запорожья, Доброполья, Горького, Воздвижовки, Староукраинки, Леноконстантиновки, Верхней Терсы, Гуляйпольского и Волшебного. Одна из этих атак продолжается.

  • На Ореховском направлении враг проводил штурмовое действие в сторону Степногорска.

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