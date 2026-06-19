ЗСУ відбили понад 60 штурмів армії РФ від початку доби

Від початку доби кількість атак агресора становить 65.
Головні тези:
- Збройні сили України успішно відбили понад 60 штурмів армії Російської Федерації з початку доби.
- Агресор обстрілює прикордонні райони та населені пункти на території Сумської та Чернігівської областей.
Актуальна ситуація на фронті 19 червня
Оперативна інформація станом на 16:00 19.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів із застосуванням п’яти КАБ, здійснив 28 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з них — із застосуванням РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Приліпка, Ізбицьке та Стариця.
На Лиманському напрямку противник п’ять разів атакував в бік Борової і Дробишевого.
На Слов’янському напрямку окупанти п’ять разів намагалися покращити своє становище в бік Закітного, Рай-Олександрівки та Калеників.
На Краматорському напрямку ворог атакував в районі Часового Яру.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Вільне та Кучерів Яр. Три з них іще тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Іванівка, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Білицьке, Новогришине, Сергіївка, Котлине, Удачне та Новопавлівка. Одна з цих атак триває.
На Олександрівському напрямку ворог тричі намагався просунутися в районах Калинівського, Вербового та Олександрограда. Одна з цих атак триває.
На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 19 атак у бік позицій наших захисників в бік Рибного, Нового Запоріжжя, Добропілля, Гіркого, Воздвижівки, Староукраїнки, Оленокостянтинівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського та Чарівного. Одна з цих атак триває.
На Оріхівському напрямку ворог проводив штурмову дію в бік Степногірська.
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