ЗСУ відбили понад 60 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 19.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів із застосуванням п’яти КАБ, здійснив 28 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з них — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Приліпка, Ізбицьке та Стариця.

На Лиманському напрямку противник п’ять разів атакував в бік Борової і Дробишевого.

На Слов’янському напрямку окупанти п’ять разів намагалися покращити своє становище в бік Закітного, Рай-Олександрівки та Калеників.

На Краматорському напрямку ворог атакував в районі Часового Яру.