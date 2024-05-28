По информации Генштаба ВСУ, с начала суток количество боеприкосновений украинских военных с подразделениями оккупационной армии РФ возросло до 64.

Что известно о ситуации на фронтах

Враг продолжает наступательные действия. Наибольшая активность наблюдается в Покровском и Купянском направлениях. Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают давление оккупантов и жестко отвечают на их попытки продвинуться вперед, — подчеркивают в Генштабе. Поделиться

Отмечается, что в Харьковской области российские кафиры совершили 4 атаки. В настоящее время продолжаются боевые действия в районе Липцев и Старицы, где преступная армия РФ свергла позиции ВСУ и населенные пункты 7 авиабомб КАБ.

В районе Купянска враг 12 раз атаковал позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Синьковка, Новоселовка, Мясожаровка, Дружелюбовка и Твердохлебово.

В направлении Лимана отражены 7 враждебных атак. Продолжается бой в районе Торского.

В направлении Краматорска враг 5 раз атаковал при поддержке авиации. Украинскими военными отбиты 4 атаки. Продолжается отражение еще одной.

В районе Покровска зафиксировано наибольшее количество атак российских кафиров с начала суток. Украинскими военными на этом направлении отражены уже 15 вражеских атак.

Кроме этого украинские военные отразили 2 безуспешные атаки армии РФ вблизи Старомайорского и Раздольного.

Отражены атаки в направлении Орехова в Запорожской области и вблизи Крынок на левобережье Херсона.

Что говорят западные аналитики

По словам полковника ВВС армии США в отставке Седрика Лейтона в комментарии журналистам издания "LIGA.net", до конца года ситуация на фронте может зайти в тупик, который удастся преодолеть только в течение 2025 года.

Лейтон предположил, что до того момента, пока Украина не получит значительную часть военной помощи от западных партнеров, ситуация аналогичная сложившейся в районах Авдеевки и Волчанская может повториться на других направлениях.

Украина упорно работает над сопротивлением России. Это весь вопрос времени. Если скоро придет помощь Запада, украинские силы наберут необходимое количество солдат и проведут их подготовку, страна сможет остановить большинство, если не все российские продвижения. По сути, увидим тупик на передовой до конца года. Из него можно выйти в 2025, если условия будут в пользу Украины, — подчеркнул полковник армии США в отставке. Поделиться

По его словам, сильными сторонами украинских военных остаются инновационные способности, асимметричные методы ведения боевых действий, значительные возможности тактической разведки.

Слабость состоит в том, что западная помощь, на которую вы рассчитываете, слишком медленно достигает фронта. Украина должна вырваться из войны на истощение. Ее затяжка означает, что вы сражаетесь на условиях России. Именно Украина должна определять условия этой войны. Надо снова быть ловкими, как в 2022-м, в боях за Киев и Херсон, — объясняет Лейтон. Поделиться

Он отметил, что украинские военные могут ускорить ведение собственных боевых операций, улучшить тактические навыки командиров и вернуть хотя бы часть захваченных оккупационной армией РФ территорий.