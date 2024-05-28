За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби кількість боєзіткнень українських військових із підрозділами окупаційної армії РФ зросла до 64.

Що відомо про ситуацію на фронтах

Ворог продовжує наступальні дії. Найбільша активність спостерігається на Покровському та Куп’янському напрямках. Підрозділи Сил оборони мужньо стримують натиск окупантів та жорстко відповідають на їхні спроби просунутись вперед, — підкреслюють у Генштабі. Поширити

Зазначається, що на Харківщині російські окупанти здійснили 4 атаки. Наразі тривають бойові дії в районі Липців та Стариці, де злочинна армія РФ скинула на позиції ЗСУ та населені пункти 7 авіабомб КАБ.

В районі Куп’янська ворог 12 разів атакував позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Синьківка, Новоселівка, М’ясожарівка, Дружелюбівка та Твердохлібове.

У напрямку Лимана відбито 7 ворожих атак. Триває бій в районі Торського.

У напрямку Краматорська ворог 5 разів атакував за підтримки авіації. Українськими військовими відбито 4 атаки. Триває відбиття ще однієї.

В районі Покровська зафіксовано найбільшу кількість атак російських окупантів від початку доби. Українськими військовими на цьому напрямку відбито вже 15 ворожих атак.

Окрім цього українські військові відбили 2 безуспішні атаки армії РФ поблизу Старомайорського та Роздольного.

Відбито атаки у напрямку Оріхова у Запорізькій області та поблизу Кринок на лівобережжі Херсонщини.

Що кажуть західні аналітики

За словами полковника ВПС армії США у відставці Седріка Лейтона у коментарі журналістам видання “LIGA.net”, до кінця року ситуація на фронті може зайти у глухий кут, який вдасться подолати тільки протягом 2025 року.

Лейтон припустив, що до того моменту, поки Україна не отримає значну частину військової допомоги від західних партнерів, ситуація аналогічна тій, що склалась в районах Авдіївки та Вовчанська, може повторитись на інших напрямках.

Україна наполегливо працює над опором Росії. Це все питання часу. Якщо скоро прийде допомога Заходу, українські сили наберуть необхідну кількість солдатів і проведуть їхню підготовку, то країна зможе зупинити більшість, якщо не всі російські просування. По суті, побачимо безвихідь на передовій до кінця року. З нього можна вийти у 2025-му, якщо умови будуть на користь України, — підкреслив полковник армії США у відставці. Поширити

За його словами, сильними сторонами українських військових залишаються здатність до іновацій, асиметричні методи ведення бойових дій, значні можливості тактичної розвідки.

Слабкість — у тому, що західна допомога, на яку ви розраховуєте, надто повільно досягає фронту. Україна має вирватися з війни на виснаження. Її затягування означає, що ви воюєте на умовах Росії. Саме Україна має визначати умови цієї війни. Треба знову бути спритними, як 2022-го, у боях за Київ та Херсон, — пояснює Лейтон. Поширити

Він зазначив, що українські військові можуть пришвидшити ведення власних бойових операцій, покращити тактичні навички командирів та повернути хоча б частину захоплених окупаційною армією РФ територій.