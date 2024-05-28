ЗСУ знищили понад 1400 солдатів РФ, 21 танк та 48 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 503 800 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1460 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7692 (+21) од;
бойових броньованих машин — 14858 (+40) од;
артилерійських систем — 13029 (+48) од;
РСЗВ — 1085 (+1) од;
засоби ППО — 815 од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10482 (+15) од;
крилаті ракети — 2221;
автомобільної техніки та автоцистерн — 17740 (+46) од;
спеціальна техніка — 2122 (+4).
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
За інформацією Генштабу, протягом 27 травня найбільша кількість атак окупаційної армії РФ зафіксована в районі Покровська на Донеччині.
Зазначається, що у Харківській області російські окупанти продовжують спроби атак у напрямку Липців.
В районі Покровська на Донеччині російські окупанти від початку доби 8 разів намагались прорвати оборону ЗСУ.
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