ЗСУ знищили понад 1400 солдатів РФ, 21 танк та 48 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 503 800 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1460 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 7692 (+21) од;

бойових броньованих машин — 14858 (+40) од;

артилерійських систем — 13029 (+48) од;

РСЗВ — 1085 (+1) од;

засоби ППО — 815 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10482 (+15) од;

крилаті ракети — 2221;

автомобільної техніки та автоцистерн — 17740 (+46) од;

спеціальна техніка — 2122 (+4).

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

За інформацією Генштабу, протягом 27 травня найбільша кількість атак окупаційної армії РФ зафіксована в районі Покровська на Донеччині.

Зазначається, що у Харківській області російські окупанти продовжують спроби атак у напрямку Липців.

В районі Покровська на Донеччині російські окупанти від початку доби 8 разів намагались прорвати оборону ЗСУ.