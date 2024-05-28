ЗСУ знищили понад 1400 солдатів РФ, 21 танк та 48 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1400 солдатів РФ, 21 танк та 48 артсистем

Генштаб ЗСУ
зсу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 503 800 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1460 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7692 (+21) од;

  • бойових броньованих машин — 14858 (+40) од;

  • артилерійських систем — 13029 (+48) од;

  • РСЗВ — 1085 (+1) од;

  • засоби ППО — 815 од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10482 (+15) од;

  • крилаті ракети — 2221;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17740 (+46) од;

  • спеціальна техніка — 2122 (+4).

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

За інформацією Генштабу, протягом 27 травня найбільша кількість атак окупаційної армії РФ зафіксована в районі Покровська на Донеччині. 

Зазначається, що у Харківській області російські окупанти продовжують спроби атак у напрямку Липців.

В районі Покровська на Донеччині російські окупанти від початку доби 8 разів намагались прорвати оборону ЗСУ.

Бойові дії відбуваються в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, а також поблизу Нетайлового. Ситуація напружена, — зазначають у Генштабі.

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