ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 21 танк и 48 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 503,8 тысяч военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1460 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 7692 (+21) ед;

боевых бронированных машин — 14858 (+40) ед;

артиллерийских систем — 13029 (+48) ед;

РСЗО — 1085 (+1) ед;

средства ПВО — 815 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 10482 (+15) ед;

крылатые ракеты — 2221;

автомобильной техники и автоцистерн — 17740 (+46) ед;

специальная техника — 2122 (+4).

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

По информации Генштаба, в течение 27 мая наибольшее количество атак оккупационной армии РФ зафиксировано в районе Покровска Донецкой области.

Отмечается, что в Харьковской области российские кафиры продолжают попытки атак в направлении Липцев.

В районе Покровска Донецкой области российские кафиры с начала суток 8 раз пытались прорвать оборону ВСУ.