ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 21 танк и 48 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 21 танк и 48 артсистем

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 503,8 тысяч военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1460 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7692 (+21) ед;

  • боевых бронированных машин — 14858 (+40) ед;

  • артиллерийских систем — 13029 (+48) ед;

  • РСЗО — 1085 (+1) ед;

  • средства ПВО — 815 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10482 (+15) ед;

  • крылатые ракеты — 2221;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 17740 (+46) ед;

  • специальная техника — 2122 (+4).

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

По информации Генштаба, в течение 27 мая наибольшее количество атак оккупационной армии РФ зафиксировано в районе Покровска Донецкой области.

Отмечается, что в Харьковской области российские кафиры продолжают попытки атак в направлении Липцев.

В районе Покровска Донецкой области российские кафиры с начала суток 8 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

Боевые действия происходят в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Уманского, Новоселовки Первой, а также вблизи Нетайлового. Ситуация напряженная, — отмечают в Генштабе.

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