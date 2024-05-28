ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 21 танк и 48 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 503,8 тысяч военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1460 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7692 (+21) ед;
боевых бронированных машин — 14858 (+40) ед;
артиллерийских систем — 13029 (+48) ед;
РСЗО — 1085 (+1) ед;
средства ПВО — 815 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10482 (+15) ед;
крылатые ракеты — 2221;
автомобильной техники и автоцистерн — 17740 (+46) ед;
специальная техника — 2122 (+4).
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
По информации Генштаба, в течение 27 мая наибольшее количество атак оккупационной армии РФ зафиксировано в районе Покровска Донецкой области.
Отмечается, что в Харьковской области российские кафиры продолжают попытки атак в направлении Липцев.
В районе Покровска Донецкой области российские кафиры с начала суток 8 раз пытались прорвать оборону ВСУ.
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