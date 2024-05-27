По информации Генштаба, в течение 27 мая наибольшее количество атак оккупационной армии РФ зафиксировано в районе Покровска Донецкой области.
Что известно о ситуации на фронтах
Отмечается, что в Харьковской области российские кафиры продолжают попытки атак в направлении Липцев.
Боевые действия продолжаются в районе Волчанск, где враг при поддержке авиации провел 5 безуспешных попыток атак.
В районе Покровска Донецкой области российские кафиры с начала суток 8 раз пытались прорвать оборону ВСУ.
Зафиксированы две вражеские попытки штурмов вблизи Старомайорского.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Что известно об обстановке в ключевых зонах боевых действий
По информации представителя Нацгвардии Руслана Музычука в комментарии журналистам "LIGA.net", украинские военные ведут активные боевые действия против подразделений преступной армии РФ на подступах к Волчанску.
Спикер НГУ также отметил, что в Харьковской области ВСУ отразили атаки военных преступников армии РФ в районах сел Липцы и Тернова.
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