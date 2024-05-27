По информации Генштаба, в течение 27 мая наибольшее количество атак оккупационной армии РФ зафиксировано в районе Покровска Донецкой области.

Что известно о ситуации на фронтах

Отмечается, что в Харьковской области российские кафиры продолжают попытки атак в направлении Липцев.

Боевые действия продолжаются в районе Волчанск, где враг при поддержке авиации провел 5 безуспешных попыток атак.

В районе Покровска Донецкой области российские кафиры с начала суток 8 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

Боевые действия происходят в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Уманского, Новоселовки Первой, а также вблизи Нетайлового. Ситуация напряженная, — отмечают в Генштабе. Поделиться

Зафиксированы две вражеские попытки штурмов вблизи Старомайорского.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Что известно об обстановке в ключевых зонах боевых действий

По информации представителя Нацгвардии Руслана Музычука в комментарии журналистам "LIGA.net", украинские военные ведут активные боевые действия против подразделений преступной армии РФ на подступах к Волчанску.

Враг оказывает огневое влияние с применением минометов и артиллерийских обстрелов. Для проведения штурмовых действий в большинстве используют группы пехоты, — пояснил Музычук. Поделиться

Спикер НГУ также отметил, что в Харьковской области ВСУ отразили атаки военных преступников армии РФ в районах сел Липцы и Тернова.