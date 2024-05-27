За інформацією Генштабу, протягом 27 травня найбільша кількість атак окупаційної армії РФ зафіксована в районі Покровська на Донеччині.
Що відомо про ситуацію на фронтах
Зазначається, що у Харківській області російські окупанти продовжують спроби атак у напрямку Липців.
Бойові дії тривають в районі Вовчанська, де ворог за підтримки авіації провів 5 безуспішних спроб атак.
В районі Покровська на Донеччині російські окупанти від початку доби 8 разів намагались прорвати оборону ЗСУ.
Зафіксовано дві ворожі спроби штурмів поблизу Старомайорського.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
Що відомо про обстановку у ключових зонах бойових дій
За інформацією речника Нацгвардії Руслана Музичука у коментарі журналістам “LIGA.net”, наразі українські військові ведуть активні бойові дії проти підрозділів злочинної армії РФ на підступах до Вовчанська.
Речник НГУ також зазначив, що у Харківській області ЗСУ відбили атаки воєнних злочинців армії РФ у районах сіл Липці та Тернова.
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