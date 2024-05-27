За інформацією Генштабу, протягом 27 травня найбільша кількість атак окупаційної армії РФ зафіксована в районі Покровська на Донеччині.

Що відомо про ситуацію на фронтах

Зазначається, що у Харківській області російські окупанти продовжують спроби атак у напрямку Липців.

Бойові дії тривають в районі Вовчанська, де ворог за підтримки авіації провів 5 безуспішних спроб атак.

В районі Покровська на Донеччині російські окупанти від початку доби 8 разів намагались прорвати оборону ЗСУ.

Бойові дії відбуваються в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, а також поблизу Нетайлового. Ситуація напружена, — зазначають у Генштабі. Поширити

Зафіксовано дві ворожі спроби штурмів поблизу Старомайорського.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Що відомо про обстановку у ключових зонах бойових дій

За інформацією речника Нацгвардії Руслана Музичука у коментарі журналістам “LIGA.net”, наразі українські військові ведуть активні бойові дії проти підрозділів злочинної армії РФ на підступах до Вовчанська.

Ворог здійснює вогневий вплив із застосуванням мінометів й артилерійських обстрілів. Для проведення штурмових дій у більшості використовує групи піхоти, — пояснив Музичук. Поширити

Речник НГУ також зазначив, що у Харківській області ЗСУ відбили атаки воєнних злочинців армії РФ у районах сіл Липці та Тернова.