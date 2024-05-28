ЗСУ відбили 7 атак російської армії на Покровському напрямку

Як і минулої доби, найбільш напружена ситуація фіксується на Покровському напрямку. Станом на зараз там продовжуються вісім бойових зіткнень.
Генштаб доповів ситуацію на фронті
Як відзначають у Генштабі, українські бійці продовжують утримувати позиції, а подекуди вживають активні заходи вогневого впливу та знищують ворога.
Повідомляється, що на Покровському напрямку окупанти з початку доби зазнали втрат в 100 осіб. ЗСУ знищили дев’ять ворожих бойових броньованих машин та два автомобілі. Наразі там тривають вісім бойових зіткнень, вже відбито було сім атак неподалік Новоолександрівки, Прогресу та Новоселівки першої.
На Харківському напрямку росіяни штурмових дій не вели.
На Куп'янському напрямку від початку доби відбулось сім боєзіткнень. Одне з них наразі триває в районі Невського.
На Лиманському напрямку наразі тривають п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Терни, Торське та Білогорівка.
На Сіверському напрямку було відбито одну атаку ворога, ще чотири тривають. Ситуація контрольована.
На Краматорському напрямку ворог чотири рази намагався покращити своє тактичне положення. Одна з атак наразі продовжується в районі Авдіївки.
На Курахівському напрямку одну атаку відбито неподалік Костянтинівки. Зокрема триває бій в районі Водяного.
На Времівському напрямку від початку доби наші бійці відбивають атаку в районі Роздольного.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1460 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7692 (+21) од;
бойових броньованих машин — 14858 (+40) од;
артилерійських систем — 13029 (+48) од;
РСЗВ — 1085 (+1) од;
засоби ППО — 815 од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10482 (+15) од;
крилаті ракети — 2221;
автомобільної техніки та автоцистерн — 17740 (+46) од;
спеціальна техніка — 2122 (+4).
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