ЗСУ відбили 7 атак російської армії на Покровському напрямку

Як відзначають у Генштабі, українські бійці продовжують утримувати позиції, а подекуди вживають активні заходи вогневого впливу та знищують ворога.

Повідомляється, що на Покровському напрямку окупанти з початку доби зазнали втрат в 100 осіб. ЗСУ знищили дев’ять ворожих бойових броньованих машин та два автомобілі. Наразі там тривають вісім бойових зіткнень, вже відбито було сім атак неподалік Новоолександрівки, Прогресу та Новоселівки першої.