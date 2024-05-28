ВСУ отбили 7 атак российской армии на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отбили 7 атак российской армии на Покровском направлении

Генштаб ВСУ
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Как и за прошедшие сутки, наиболее напряженная ситуация фиксируется на Покровском направлении. По состоянию на сегодняшний день там продолжаются восемь боевых столкновений.

Генштаб доложил ситуацию на фронте

Как отмечают в Генштабе, украинские бойцы продолжают удерживать позиции, а иногда принимают активные меры огневого воздействия и уничтожают врага.

Сообщается, что на Покровском направлении оккупанты с начала суток понесли потери в 100 человек. ВСУ уничтожили девять вражеских боевых бронированных машин и два автомобиля. Сейчас там продолжаются восемь боевых столкновений, уже отражены семь атак неподалеку от Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки первой.

  • В Харьковском направлении россияне штурмовых действий не вели.

  • На Купянском направлении с начала суток произошло семь боеприкосновений. Одно из них продолжается в районе Невского.

  • На Лиманском направлении продолжаются пять вражеских атак в районах населенных пунктов Терны, Торское и Белогоровка.

  • На Северском направлении была отбита одна атака врага, еще четыре продолжаются. Ситуация контролируется.

  • На Краматорском направлении враг четырежды пытался улучшить свое тактическое положение. Одна из атак продолжается в районе Авдеевки.

  • На Кураховском направлении одна атака отбита недалеко от Константиновки. В частности, продолжается бой в районе Водяного.

  • На Времивском направлении с начала суток наши бойцы отбивают атаку в районе Раздольного.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1460 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7692 (+21) ед;

  • боевых бронированных машин — 14858 (+40) ед;

  • артиллерийских систем — 13029 (+48) ед;

  • РСЗО — 1085 (+1) ед;

  • средства ПВО — 815 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10482 (+15) ед;

  • крылатые ракеты — 2221;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 17740 (+46) ед;

  • специальная техника — 2122 (+4).

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