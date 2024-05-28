ВСУ отбили 7 атак российской армии на Покровском направлении

Как и за прошедшие сутки, наиболее напряженная ситуация фиксируется на Покровском направлении. По состоянию на сегодняшний день там продолжаются восемь боевых столкновений.

Генштаб доложил ситуацию на фронте

Как отмечают в Генштабе, украинские бойцы продолжают удерживать позиции, а иногда принимают активные меры огневого воздействия и уничтожают врага.

Сообщается, что на Покровском направлении оккупанты с начала суток понесли потери в 100 человек. ВСУ уничтожили девять вражеских боевых бронированных машин и два автомобиля. Сейчас там продолжаются восемь боевых столкновений, уже отражены семь атак неподалеку от Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки первой.

В Харьковском направлении россияне штурмовых действий не вели.

На Купянском направлении с начала суток произошло семь боеприкосновений. Одно из них продолжается в районе Невского.

На Лиманском направлении продолжаются пять вражеских атак в районах населенных пунктов Терны, Торское и Белогоровка.

На Северском направлении была отбита одна атака врага, еще четыре продолжаются. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении враг четырежды пытался улучшить свое тактическое положение. Одна из атак продолжается в районе Авдеевки.

На Кураховском направлении одна атака отбита недалеко от Константиновки. В частности, продолжается бой в районе Водяного.

На Времивском направлении с начала суток наши бойцы отбивают атаку в районе Раздольного.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1460 российских захватчиков, а по технике уничтожено: