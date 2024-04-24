ВСУ отразили 18 атак армии РФ на Лиманском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 18 атак армии РФ на Лиманском направлении

Генштаб ВСУ
Танк
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В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 разведывательных БПЛА российской армии.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 24.04.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 84 боевых столкновения.

Всего враг нанес 13 ракетных и 51 авиационный удар, совершил 16 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись более 20 населенным пунктам.

На Купянском направлении наши воины отразили 1 атаку в районе населенного пункта Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 18 атак в районах Серебрянского лесничества Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 13 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 15 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Калиново, Волчье, Александрополь, Архангельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Также нанес авиационный удар в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Ольговка, Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 разведывательных БпЛА противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава армии РФ.

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