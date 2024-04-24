ЗСУ відбили 18 атак армії РФ на Лиманському напрямку

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні БпЛА російської армії.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 24.04.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 84 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 13 ракетних та 51 авіаційний удар, здійснив 16 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили одну атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 18 атак в районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 15 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну атаку на позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні БпЛА противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.