ВСУ отразили 78 атак армии РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 78 атак армии РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Российские оккупанты не прекращают попытки продвигаться в глубину территории Украины, силы обороны сдерживают захватчиков. За 22 августа количество вражеских атак возросло до 78. Наиболее активно армия РФ продолжает действовать на Покровском направлении, где проведено около сорока процентов от всех боеприкосновений на территории Украины.

Главные тезисы

  • Боевые действия наиболее активны на Покровском направлении, где идут самые острые столкновения между ВСУ и армией РФ.
  • Российские оккупанты продолжают попытки продвинуться в глубину территории Украины, но сталкиваются с решительным сопротивлением украинских военных.
  • Оперативная информация Генштаба ВСУ подробно описывает потери армии РФ за предыдущие сутки, включая ликвидацию вражеской техники и солдат.

Актуальная ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 22.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Сумщины. В частности, от обстрелов артиллерии пострадали населенные пункты Бачевск, Рудак, Нововасиловка, Чернацкое, Порозок, Славгород, Карповичи, Грабовское и Покровка. Кроме того, российские террористы бомбят управляемыми авиабомбами как территорию Украины, так и свою, российскую территорию — за сегодня зафиксировано 20 авиаударов с применением 38 КАБов.

  • На Харьковском направлении кафиры два раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Идет бой. Ситуация контролируется. Также враг ударил НАРы по вооружению вертолета Ка-52 в район Казачьей Лопани.

  • Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы вблизи Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой. Под удары двумя российскими авиабомбами попал район Кругляковки.

  • На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Новосадового, Грековки, Тернов, Невского, Торского и Дибровы. С начала суток на этом направлении украинские воины отразили уже семь вражеских атак. Продолжается еще один бой у Макеевки. Ситуация контролируется.

  • На Северском направлении противник атаковал вблизи Белогоровки, Выемки и Спорного — оккупанты пять раз безуспешно пытались прорвать нашу оборону.

  • На Краматорском направлении захватчики совершили шесть штурмовых действий вблизи Ивановского, Клещиевки, Григорьевки и Временного Яра. У последнего нанесли удары 22 неуправляемыми авиаракетами.

  • На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет четыре. Сегодня враг атаковал в районах Нью-Йорка и Нелиповки. Наши защитники дают достойный отпор противнику — все боестолкновения уже завершены. Авиация агрессора дважды нанесла удары по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами, а в район Плещеевки террористы сбросили два КАБа.

  • Наибольшее количество боеприкосновений насчитывается на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты предприняли уже 33 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Зеленого поля, Михайловки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Камышевки, Миролюбовки и Новотроицкого. Почти половина всех боестолкновений произошла возле Николаевки и Новогродовки. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже отразили 28 атак противника на направлении.

  • На Кураховском направлении захватчики 10 раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки и Карловки. Бои продолжаются.

  • На Времивском направлении захватчики трижды атаковали позиции украинских войск — пытаются продвинуться к Угледару и Владимировке.

  • На Ореховском направлении получили удары КАБами Новоданиловка, неуправляемыми авиаракетами — Новоандреевка, Новодаровка и Пятихатки.

  • На Приднепровском направлении враг штурмовых действий не проводил.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки 21 августа ликвидировали 1130 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8529 (+7) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 567 (+25) ед;

  • артиллерийских систем — 17 262 (+46) ед;

  • РСЗО — 1166 ед.;

  • средств ПВО — 931 (+3) ед;

  • самолетов — 367 ед;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 998 (+96) ед;

  • крылатых ракет — 2443 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 23 280 (+59) ед;

  • специальной техники — 2904 (+17) ед.

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