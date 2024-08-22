ВСУ уничтожили более 1100 окупантов РФ, 7 танков и 46 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 604,140 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили более 1100 российских захватчиков за сутки, что становится существенным ударом по агрессору.
- Сила удара украинских сил обороны отразилась на уничтожении 7 танков и 46 артиллерийских систем в результате успешных боевых столкновений.
- Согласно информации Генштаба, за прошедшие сутки зарегистрировано 134 боевых столкновения на различных направлениях фронта в результате отражения вражеских атак.
- Украинские защитники активно отражают вражеские штурмы на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком и Покровском направлениях, контролируя ситуацию.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1130 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8529 (+7) ед;
боевых бронированных машин — 16 567 (+25) ед;
артиллерийских систем — 17 262 (+46) ед;
РСЗО — 1166 ед.;
средства ПВО — 931 (+3) ед;
самолетов — 367 ед;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 998 (+96) ед;
крылатых ракет — 2443 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 23 280 (+59) ед;
специальной техники — 2904 (+17) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения.
На Купянском направлении в сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться недалеко от Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки.
На Северском направлении украинские защитники отразили одно штурмовое действие российских захватчиков близ Спирного.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Григоровки, Временного Яра и Предтеченного. Ситуация контролируется.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 13 атак недалеко от Северного, Торецкого и Железного.
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