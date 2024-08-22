ВСУ уничтожили более 1100 окупантов РФ, 7 танков и 46 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 окупантов РФ, 7 танков и 46 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1100 окупантов РФ, 7 танков и 46 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 604,140 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили более 1100 российских захватчиков за сутки, что становится существенным ударом по агрессору.
  • Сила удара украинских сил обороны отразилась на уничтожении 7 танков и 46 артиллерийских систем в результате успешных боевых столкновений.
  • Согласно информации Генштаба, за прошедшие сутки зарегистрировано 134 боевых столкновения на различных направлениях фронта в результате отражения вражеских атак.
  • Украинские защитники активно отражают вражеские штурмы на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком и Покровском направлениях, контролируя ситуацию.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1130 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8529 (+7) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 567 (+25) ед;

  • артиллерийских систем — 17 262 (+46) ед;

  • РСЗО — 1166 ед.;

  • средства ПВО — 931 (+3) ед;

  • самолетов — 367 ед;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 998 (+96) ед;

  • крылатых ракет — 2443 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 23 280 (+59) ед;

  • специальной техники — 2904 (+17) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения.

  • На Купянском направлении в сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться недалеко от Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки.

  • На Северском направлении украинские защитники отразили одно штурмовое действие российских захватчиков близ Спирного.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Григоровки, Временного Яра и Предтеченного. Ситуация контролируется.

  • На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 13 атак недалеко от Северного, Торецкого и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отражали 53 штурмовых и наступательных действия агрессора в сторону населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Новогродовка, Михайловка и Птиче. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки и Михайловки.

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