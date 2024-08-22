ВСУ уничтожили более 1100 окупантов РФ, 7 танков и 46 артсистем

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1130 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения.

На Купянском направлении в сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться недалеко от Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки.

На Северском направлении украинские защитники отразили одно штурмовое действие российских захватчиков близ Спирного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Григоровки, Временного Яра и Предтеченного. Ситуация контролируется.