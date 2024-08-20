По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, украинским военным после уничтожения мостов через реку Сейм осталось продвинуться всего на 2,6 км для завершения масштабного оцепления подразделений преступной армии РФ в этом районе.
Главные тезисы
- Украинские военные почти завершили создание “котла” для российских военных на Курщине, после уничтожения мостов через реку Сейм
- ВСУ взяли под контроль село Вишневка и продолжают бои за поселок Коренево, отрезая оккупантов от снабжения
- Российские войска пытаются строить понтонные переправы через реку Сейм, но украинские военные успешно их уничтожают
- Полный захват села Коренево приведет к закрытию “котла” и отрезанию российских войск в Глушковском районе
- Украинским военным удается лишить российских оккупантов последнего сухопутного коридора вглубь Курской области
Что известно о масштабном котеле для российских оккупантов в районе реки Сейм на Курщине
Аналитик обращает внимание, что украинские военные уже взорвали все мосты через реку Сейм на севере Глушковского района и хотя физически оцепить российских оккупантов в этом районе пока маловероятно, российские подразделения будут отрезаны от ключевых линий снабжения.
Это также позволит украинским военным лишить российских окупантов последнего сухопутного коридора вглубь Курской области.
Последние геолокационные данные, а также фото и видео материалы подтверждают, что украинские военные взяли под контроль село Вишневка и вышли к железнодорожному узлу.
В настоящее время ВСУ осталось 2,6 км до реки Сейм, чтобы закрыть условное оцепление российских военных.
Для дальнейшего снабжения собственных подразделений оккупационная армия РФ пытается строить понтонные переправы, однако украинские военные с помощью дронов отслеживают и уничтожают российские мостоукладчики и технику.
Репке подчеркивает, что севернее Вишневки ВСУ взяли под контроль село Коренево и ведут бои за поселок Коренево и железнодорожную станцию рядом.
Полный захват Кореневого также означал бы закрытие "котла", поскольку это лишит россиян последней наземной связи между Глушковским районом и остальной Россией.
Что известно об уничтожении украинскими военными понтонных переправ армии РФ через реку Сейм
По информации Радио Свобода, в Глушковском районе на Курщине исчезла понтонная переправа оккупационной армии РФ через реку Сейм.
В частности, на спутниковых снимках реки Сейм больше не видно понтонной переправы, которая была построена армией РФ вблизи разрушенного ВСУ моста.
Рядом с местом, где она находилась, виден дым, скорее всего, от взрыва.
Такие данные подтверждают новые спутниковые снимки, сделанные 19 августа системой NASA FIRMS, фиксирующей пожары.
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