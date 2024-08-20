По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, украинским военным после уничтожения мостов через реку Сейм осталось продвинуться всего на 2,6 км для завершения масштабного оцепления подразделений преступной армии РФ в этом районе.

Что известно о масштабном котеле для российских оккупантов в районе реки Сейм на Курщине

Аналитик обращает внимание, что украинские военные уже взорвали все мосты через реку Сейм на севере Глушковского района и хотя физически оцепить российских оккупантов в этом районе пока маловероятно, российские подразделения будут отрезаны от ключевых линий снабжения.

Уничтоженный ВСУ мост на Курщине

Это также позволит украинским военным лишить российских окупантов последнего сухопутного коридора вглубь Курской области.

Последние геолокационные данные, а также фото и видео материалы подтверждают, что украинские военные взяли под контроль село Вишневка и вышли к железнодорожному узлу.

В настоящее время ВСУ осталось 2,6 км до реки Сейм, чтобы закрыть условное оцепление российских военных.

Для дальнейшего снабжения собственных подразделений оккупационная армия РФ пытается строить понтонные переправы, однако украинские военные с помощью дронов отслеживают и уничтожают российские мостоукладчики и технику.

Репке подчеркивает, что севернее Вишневки ВСУ взяли под контроль село Коренево и ведут бои за поселок Коренево и железнодорожную станцию рядом.

Полный захват Кореневого также означал бы закрытие "котла", поскольку это лишит россиян последней наземной связи между Глушковским районом и остальной Россией.

Что известно об уничтожении украинскими военными понтонных переправ армии РФ через реку Сейм

По информации Радио Свобода, в Глушковском районе на Курщине исчезла понтонная переправа оккупационной армии РФ через реку Сейм.

В частности, на спутниковых снимках реки Сейм больше не видно понтонной переправы, которая была построена армией РФ вблизи разрушенного ВСУ моста.

Рядом с местом, где она находилась, виден дым, скорее всего, от взрыва.

Такие данные подтверждают новые спутниковые снимки, сделанные 19 августа системой NASA FIRMS, фиксирующей пожары.