За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, українським військовим після знищення мостів через річку Сейм залишилось просунутись всього на 2,6 км для завершення масштабного оточення підрозділів злочинної армії РФ в цьому районі.

Що відомо про масштабний котел для російських окупантів в районі річки Сейм на Курщині

Аналітик звертає увагу, що українські військові вже підірвали всі мости через річку Сейм на півночі Глушківського району і хоча фізично оточити російських окупантів в цьому районі поки малоймовірно, російські підрозділи будуть відрізані від ключових ліній постачання.

Знищений ЗСУ мост на Курщині

Це також дозволить українським військовим позбавити російських окупантів останнього сухупутного коридору вглиб Курської області.

Останні геолокаційні дані, а також фото і відео матеріали підтверджують, що українські військові взяли під контроль село Вишнівка і вийшли до залізничного вузла.

Наразі ЗСУ залишилось 2,6 км до річки Сейм, аби закрити умовне оточення російських військових.

Для подальшого постачання власних підрозділів окупаційна армія РФ намагається будувати понтонні переправи, однак українські військові за допомогою дронів відстежують і знищують російські мостоукладальники та техніку.

Рьопке підкреслює, що на північ від Вишнівки ЗСУ взяли під контроль село Кореневе і ведуть бої за селище Кореневе і залізничну станцію поряд.

Повне захоплення Кореневого також означало б закриття "котла", оскільки це позбавить росіян останнього наземного зв'язку між Глушківським районом і рештою Росії.

Що відомо про знищення українськими військовими понтонних переправ армії РФ через річку Сейм

За інформацією “Радіо Свобода”, у Глушківському районі на Курщині зникла понтонна переправа окупаційної армії РФ через річку Сейм.

Зокрема на супутникових знімках річки Сейм більше не видно понтонної переправи, яка була збудована армією РФ поблизу зруйнованого ЗСУ мосту.

Поруч з місцем, де вона знаходилась, видно дим, швидше за все, від вибуху.

Такі дані підтверджують нові супутникові знімки, які були зроблені 19 серпня системою NASA FIRMS, що фіксує пожежі.