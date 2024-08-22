ЗСУ знищили понад 1100 окупантів РФ, 7 танків та 46 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1100 окупантів РФ, 7 танків та 46 артсистем

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1100 окупантів РФ, 7 танків та 46 артсистем
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 604 140 військових.

Головні тези:

  • Українські Збройні Сили знищили понад 1100 окупантів РФ, 7 танків та 46 артилерійських систем, загальна кількість втрат російської армії становить 604 140 військових.
  • На різних напрямках фронту зафіксовано 134 бойові зіткнення. Українські захисники відбили численні ворожі атаки та штурми.
  • Ситуація на фронті контрольована в усіх напрямках. ЗСУ продовжують діяльну оборону та завдають ворогові значних втрат.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1130 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8529 (+7) од.;

  • бойових броньованих машин — 16 567 (+25) од.;

  • артилерійських систем — 17 262 (+46) од.;

  • РСЗВ — 1166 од.;

  • засоби ППО — 931 (+3) од.;

  • літаків — 367 од.;

  • гелікоптерів — 328 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 998 (+96) од.;

  • крилатих ракет — 2443 (+1) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 23 280 (+59) од.;

  • спеціальної техніки — 2904 (+17) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення.

  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки.

  • На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки.

  • На Сіверському напрямку українські захисники відбили одну штурмову дію російських загарбників поблизу Спірного.

  • На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтеченого. Ситуація контрольована.

  • На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 13 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 53 штурмових і наступальних дії агресора у бік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Новогродівка, Михайлівка та Птиче. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки та Михайлівки.

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