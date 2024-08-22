ЗСУ знищили понад 1100 окупантів РФ, 7 танків та 46 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 604 140 військових.
Головні тези:
- Українські Збройні Сили знищили понад 1100 окупантів РФ, 7 танків та 46 артилерійських систем, загальна кількість втрат російської армії становить 604 140 військових.
- На різних напрямках фронту зафіксовано 134 бойові зіткнення. Українські захисники відбили численні ворожі атаки та штурми.
- Ситуація на фронті контрольована в усіх напрямках. ЗСУ продовжують діяльну оборону та завдають ворогові значних втрат.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1130 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8529 (+7) од.;
бойових броньованих машин — 16 567 (+25) од.;
артилерійських систем — 17 262 (+46) од.;
РСЗВ — 1166 од.;
засоби ППО — 931 (+3) од.;
літаків — 367 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 998 (+96) од.;
крилатих ракет — 2443 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 23 280 (+59) од.;
спеціальної техніки — 2904 (+17) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки.
На Сіверському напрямку українські захисники відбили одну штурмову дію російських загарбників поблизу Спірного.
На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтеченого. Ситуація контрольована.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 13 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного.
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