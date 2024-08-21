ВСУ уничтожили более 1200 солдат армии РФ, 21 ББМ и 60 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 603 010 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают успешно противостоять российской армии на различных направлениях.
- Боевые действия включают столкновения на нескольких направлениях, приводя к значительным потерям для врага.
- Общее количество потерь российской армии в ходе вторжения в Украину превышает 600 тысяч человек.
- Военные действия сопровождаются использованием различной техники, включая танки, БПЛА, авиацию и корабли.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1210 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8522 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 16 542 (+21) ед;
артиллерийских систем — 17 216 (+60) ед;
РСЗО — 1166 ед.;
средства ПВО — 928 (+2) ед;
самолетов — 367 ед;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 902 (+38) ед;
крылатых ракет — 2442 (+4) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 23 221 (+79) ед;
специальной техники — 2887 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки произошло 166 боевых столкновений. Более трети из которых — на Покровском направлении.
На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило 15. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Берестового, Стельмаховки, Синьковки и Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении наши войска отражали 18 атак противника в районах Макеевки, Новосадового, Грековки, и Дибровы.
На Краматорском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Клещиевки и Ивановского. Ситуация контролируется.
При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации враг двадцать четыре раза пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное.
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