ВСУ уничтожили более 1200 солдат армии РФ, 21 ББМ и 60 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 603 010 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1210 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 8522 (+4) ед;

боевых бронированных машин — 16 542 (+21) ед;

артиллерийских систем — 17 216 (+60) ед;

РСЗО — 1166 ед.;

средства ПВО — 928 (+2) ед;

самолетов — 367 ед;

вертолетов — 328 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 902 (+38) ед;

крылатых ракет — 2442 (+4) ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 23 221 (+79) ед;

специальной техники — 2887 (+2) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки произошло 166 боевых столкновений. Более трети из которых — на Покровском направлении.

На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило 15. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Берестового, Стельмаховки, Синьковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 18 атак противника в районах Макеевки, Новосадового, Грековки, и Дибровы.

На Краматорском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Клещиевки и Ивановского. Ситуация контролируется.

При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации враг двадцать четыре раза пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное.