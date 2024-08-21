ВСУ уничтожили более 1200 солдат армии РФ, 21 ББМ и 60 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 солдат армии РФ, 21 ББМ и 60 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1200 солдат армии РФ, 21 ББМ и 60 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 603 010 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные продолжают успешно противостоять российской армии на различных направлениях.
  • Боевые действия включают столкновения на нескольких направлениях, приводя к значительным потерям для врага.
  • Общее количество потерь российской армии в ходе вторжения в Украину превышает 600 тысяч человек.
  • Военные действия сопровождаются использованием различной техники, включая танки, БПЛА, авиацию и корабли.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1210 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8522 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 542 (+21) ед;

  • артиллерийских систем — 17 216 (+60) ед;

  • РСЗО — 1166 ед.;

  • средства ПВО — 928 (+2) ед;

  • самолетов — 367 ед;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 902 (+38) ед;

  • крылатых ракет — 2442 (+4) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 23 221 (+79) ед;

  • специальной техники — 2887 (+2) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки произошло 166 боевых столкновений. Более трети из которых — на Покровском направлении.

  • На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило 15. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Берестового, Стельмаховки, Синьковки и Степной Новоселовки.

  • На Лиманском направлении наши войска отражали 18 атак противника в районах Макеевки, Новосадового, Грековки, и Дибровы.

  • На Краматорском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Клещиевки и Ивановского. Ситуация контролируется.

  • При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации враг двадцать четыре раза пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное.

На Покровском направлении наши защитники отражали 66 атак противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Нудного и Зеленого Поля.

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